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Policija istražuje napad u Berlinu kao terorizam

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 14:34

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Берлин напад на геј параду
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Njemačka policija istražuje napad tokom gej parade u Berlinu kao teroristički sa islamističkim motivima, objavio je list "Bild", pozivajući se na neimenovane bezbjednosne izvore.

Incident se dogodio kasno sinoć u kvartu Tirgarten tokom događaja kojeg su prisustvovale stotine hiljada ljudi.

Vozač bijelog kombija uletio je u gomilu prije nego što je udario u drvo i pobjegao sa lica mjesta. Jedna žena je poginula, a 25 ljudi je povrijeđeno.

Glavni osumnjičeni, dvadesetjednogodišnji Abdul Balut pristalica je terorističke grupe "Islamska država".

Bezbjednosne službe posjeduju opsežne informacije o njegovim vezama sa radikalnim islamističkim krugovima i njegovoj posvećenosti vjerskoj ideologiji.

Balut je odranije poznat policiji zbog slučajeva koji uključuju teške tjelesne povrede i iznudu.

"Bild" je ranije objavio da je Balut njemački državljanin libanskog porijekla.

Prema pisanju "Velta", on je u maju pušten iz popravnog doma za maloljetnike, prenosi

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Njemačka

Berlin

gej parada

terorizam

Teroristički napad

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