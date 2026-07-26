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Nakon što su joj stvari izbačene na ulicu, Mala Cana pozvala policiju

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 14:05

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Након што су јој ствари избачене на улицу, Мала Цана позвала полицију
Foto: Youtube/Republika hronika

Nakon što su kćerke Andrije Bajića izbacile njene stvari na ulicu, policija je reagovala nakon poziva Male Cane, koja ih je sačekala ispred kuće u kojoj je živjela sa Andrijom Bajićem prije nego što su se preselili u Djevojačko Korito.

Mala Cana je pozvala policiju nakon što je ustanovila da se među izbačenim stvarima ne nalazi njeno saksijsko cvijeće.

Policija je došla ispred kuće na poziv udovice Andrije Bajića, koja je s njima mirno razgovarala, prenosi Blic.

Nakon razgovora sa Canom, policija je ušla u kuću, gdje je razgovarala sa ukućanima. Potom su izašli i provjerili dokumenta Caninom pratiocu.

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Tagovi :

Mala Cana

Umro Andrija Bajić

skandal

Svađa

Policija

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