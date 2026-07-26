Pucnjava u Podgorici!

Nepoznata osoba ispalila je tokom noći pet hitaca u pravcu porodične kuće policijskog službenika M. E. u Podgorici, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, napad se dogodio noćas oko 2.50 časova u jednom podgoričkom naselju. Prema prvim informacijama, dva metka pogodila su prozor kuće, dok su tri završila u spoljnom zidu objekta.

Na lice mjesta odmah su izašli službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, koji su obezbijedili mjesto događaja, dok je uviđajem rukovodila dežurna državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Sa lica mjesta izuzeti su tragovi i dokazi koji će biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru, a od više osoba prikupljena su obavještenja u okviru istrage.

„Policija preduzima opsežne koordinisane mjere i radnje, po nalogu nadležne državne tužiteljke, radi pronalaska, lociranja i lišenja slobode lica koje je izvršilo ovaj napad i radi potpunog rasvjetljavanja događaja“, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije poručuju da napad na policijskog službenika smatraju napadom na instituciju i državu, ističući da će zajedno sa tužilaštvom preduzeti sve zakonom propisane mjere kako bi počinilac bio priveden pravdi.

„Napad na policijske službenike je napad na Upravu policije, kao i napad na državu. Policija će u koordinaciji sa tužilaštvom dati snažan odgovor i privesti pravdi svako lice koje pokuša metodom zastrašivanja da onemogući policijske službenike u borbi protiv kriminala“, navodi se u saopštenju.

(Kurir)