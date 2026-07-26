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Maričić: Srpska je garant opstanka Srba na ovim prostorima

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 13:46

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Горан Маричић
Foto: Srna

Skupština grada Banjaluka podržaće inicijativu da jedna od ulica u naselju Prijakovci dobije ime po srpskim žrtvama koje su ustaše svirepo ubile u Duralama u avgustu 1941. godine, rekao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić.

On je istakao da su ustaše na početku Drugog svjetskog rata svirepo ubile 30 najviđenijih domaćina u Duralama kod Prijakovaca samo zato što su bili Srbi.

"Moramo da učimo iz istorije, da uvijek znamo da je na ovom i na području Šargovca, Drakulića i Motika, po osnivanju zloglasne NDH, ubijeno više od 2.300 Srba. Od tog broja bilo je više od 550 djece", rekao je Maričić novinarima u Prijakovcima.

On je dodao da je sve to opomena, da je potrebno znati šta se dešavalo u prošlosti.

"Moramo u tom smjeru da podržimo Republiku Srpsku i njene institucije, koje smo odbranili u proteklom ratu, jer one su garant opstanka Srba na ovim prostorima, pa i toga da budemo svoji na svome", rekao je Maričić.

Draženko Šukalo, predstavnik potomaka stradalih u Duralama, rekao je novinarima da je cilj današnjeg okupljanja odavanje počasti nevino stradalim žrtvama u ustaškom pokolju.

"Stradali su samo zato što su bili Srbi i pravoslavni. To stradanje zarad nas, pa i Republike Srpske, ne smije biti zaboravljeno. Treba da gajimo kulturu sjećanja da nam se takvo nešto nikada ne bi ponovilo", rekao je Šukalo.

On je zahvalio svim republičkim i drugim institucijama koje su pomogle da se mjesto stradalih u Duralama dostojanstveno obilježi.

U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijakovci danas je obilježeno 85 godina od stradanja 30 Srba iz ovog naselja, Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju.

Tim povodom služen je parastos, te položeni vijenci i cvijeće, prenosi Srna.

U mjestu Durale u noći sa 1. na 2. avgust 1941. godine ustaše su svirepo ubile 30

srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića.

Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu

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Tagovi :

Goran Maričić

Durale

Banjaluka

Parastos

SNSD

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