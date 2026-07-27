Edita o prvim mukama nakon porođaja

Pjevačica Edita Aradinović izašla je iz porodilišta, a na društvenim mrežama otkrila je kako je protekla njena prva noć sa bebom kod kuće.

Prije pet dana Edita je postala majka djevojčice, kojoj je dala ime Zoia. Po izlasku iz porodilišta podršku su joj pružile majka i sestra, ali je prvu noć kod kuće sa naslednicom provela sama. Aradinovićeva se pohvalila da su uprkos "slatkim mukama" uspješno pregurale prvi izazov.

Edita Aradinović

"Mislila sam da će me zaobići, međutim, "bejbi bluz" me pokida, em oka nisam sklopila, em smo bile same, em šavovi, em izmlazanje, pranja, podizanja... Ali šta ćeš, tako sam htjela", napisala je Edita Aradinović na Instagramu.

Edita je inače, tokom cijele trudnoće bila aktivna na mrežama, gdje je svoja iskustva, strahove i brige dijelila sa pratiocima. Posebnu pažnju privukla je njena ispovest poslije porođaja.

Scena Edita se oglasila nakon porođaja

"Mnogo sam željela da se porodim prirodno. Pripremala sam se na to, čak je poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i da ne davim detaljima, rodila se Zoia, Živa i zdrava. Carski je prošao odlično, već sutradan sam hodala. Evo već je treći dan i skoro sam kao nova", napisala je tada i dodala:

"Ja sam za ovo živjela od malena i stvarno sam presrećna. Zahvalna i emotivna što sam je donijela na svijet. Zato i dijelim sve sa vama. Išla sam hrabro sa puno želje i volje i mislim da sam baš time otklonila sav strah i lakše prošla kroz sve što je došlo. Hvala još jednom na svim čestitkama."

(informer)