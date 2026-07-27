Desingerici pozlilo u Budvi: Reper hitno hospitalizovan

Autor:ATV redakcija
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Kako prenose srbijanski mediji, muzičaru je pozlilo nakon nastupa, zbog čega je prevezen u bolnicu.
U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila i fotografija na kojoj leži u bolničkom krevetu dok prima infuziju.
Sudeći prema fotografiji, Desingerica je djelovao iscrpljeno i vidno loše, a njegov prijatelj uz objavu je kratko napisao:
- Vraćamo se na staro.
Ovo nije prvi put da se Desingerica ovog ljeta našao u centru pažnje u Crnoj Gori.
Podsjetimo, nedavno je bio priveden nakon nastupa u Sutomoru jer kod sebe nije imao lična dokumenta, dok je tokom policijske kontrole utvrđeno i da su pojedini maloljetnici u ugostiteljskom objektu konzumirali alkohol.
Nakon izlaska iz policijske stanice, Desingerica je objasnio šta se dogodilo.
- Nisam imao dokumenta. To je bio moj propust i platio sam kaznu. Poštujem zakon i policiju, oni su samo radili svoj posao. Bio sam nekoliko sati u stanici, ali nema potrebe od toga praviti veliku priču - rekao je tada.
(Avaz)
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