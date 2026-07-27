Logo

Desingerici pozlilo u Budvi: Reper hitno hospitalizovan

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 11:54

Komentari:

0
Десингерица у болници
Foto: Instagram/dragomirdespic_design/printscreen

Kako prenose srbijanski mediji, muzičaru je pozlilo nakon nastupa, zbog čega je prevezen u bolnicu.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila i fotografija na kojoj leži u bolničkom krevetu dok prima infuziju.

Sudeći prema fotografiji, Desingerica je djelovao iscrpljeno i vidno loše, a njegov prijatelj uz objavu je kratko napisao:

- Vraćamo se na staro.

Десингерица у болници
Desingerica u bolnici

Ovo nije prvi put da se Desingerica ovog ljeta našao u centru pažnje u Crnoj Gori.

Podsjetimo, nedavno je bio priveden nakon nastupa u Sutomoru jer kod sebe nije imao lična dokumenta, dok je tokom policijske kontrole utvrđeno i da su pojedini maloljetnici u ugostiteljskom objektu konzumirali alkohol.

Nakon izlaska iz policijske stanice, Desingerica je objasnio šta se dogodilo.

- Nisam imao dokumenta. To je bio moj propust i platio sam kaznu. Poštujem zakon i policiju, oni su samo radili svoj posao. Bio sam nekoliko sati u stanici, ali nema potrebe od toga praviti veliku priču - rekao je tada.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragomir Despić Desingerica

bolnica

Budva

Pjevač

hospitalizacija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Андрија и Цана

Scena

Andrija Bajić je ove pjesme napisao za Malu Canu: Jedna je veliki hit i danas

3 h

0
Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

Scena

Kija Kockar oplela po Goluboviću: “Prije 5 godina sam vidjela… ako je Pink reagovao…”

5 h

0
Марко Јањушевић Јањуш учесник ријалитија "Елита" 9

Scena

Paprena cifra! Janjuš otkrio koliko je za 10 mjeseci zaradio u rijalitiju

6 h

0
Пјевачица Анђела Игњатовић познатија као Бресквица

Scena

Breskvica progovorila o novom dečku : "Nisam morala da budem hrabra, on je bio"

20 h

0

  • Najnovije

13

51

"Srpska spremna da pomogne francuskim službama u granicama svojih mogućnosti"

13

41

AI prijatelji: Zašto milioni ljudi danas razgovaraju sa vještačkom inteligencijom?

13

36

Cvijanović: Zločin u Grbavicama dio genocidne politike NDH

13

33

Najskuplji stan u FBiH prodat za 1,18 miliona KM

13

32

Nagrada "Zlatni platan" glumcima Radivoju Bukviću i Zlatanu Vidoviću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima