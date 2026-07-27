Desingerici pozlilo u Budvi: Reper hitno hospitalizovan

Kako prenose srbijanski mediji, muzičaru je pozlilo nakon nastupa, zbog čega je prevezen u bolnicu.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila i fotografija na kojoj leži u bolničkom krevetu dok prima infuziju.

Sudeći prema fotografiji, Desingerica je djelovao iscrpljeno i vidno loše, a njegov prijatelj uz objavu je kratko napisao:

- Vraćamo se na staro.

Desingerica u bolnici

Ovo nije prvi put da se Desingerica ovog ljeta našao u centru pažnje u Crnoj Gori.

Podsjetimo, nedavno je bio priveden nakon nastupa u Sutomoru jer kod sebe nije imao lična dokumenta, dok je tokom policijske kontrole utvrđeno i da su pojedini maloljetnici u ugostiteljskom objektu konzumirali alkohol.

Nakon izlaska iz policijske stanice, Desingerica je objasnio šta se dogodilo.

- Nisam imao dokumenta. To je bio moj propust i platio sam kaznu. Poštujem zakon i policiju, oni su samo radili svoj posao. Bio sam nekoliko sati u stanici, ali nema potrebe od toga praviti veliku priču - rekao je tada.

(Avaz)