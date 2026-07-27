Paprena cifra! Janjuš otkrio koliko je za 10 mjeseci zaradio u rijalitiju

Marko Janjušević Janjuš šokirao je nedavno, prije finala "Elite 9" javnost, kada je govorio o svom ugovoru i honoraru u rijalitiju.

On je u jednom momentu potpuno zaboravio na kamere i počeo da priča o onome o čemu učesnici strogo ćute, a to je honorar.

Naime, tada je isplivala šokantna cifra, a Janjuš se nije zaustavio samo na nagoveštajima, već je iznio detalje svojih primanja.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - izjavio je Janjuš, šokirajući sve, a zatim i pomenuo navodnu ukupnu cifru koju je dobio za učešće u ovom formatu.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra - odjeknulo je imanjem.

Jako je zaljubljen u Vanju

Podsjetimo, Marko Janjušević Janjuš do ušiju je zaljubljen u Vanju Živić.

Jedva je čekao da izađe iz "Elite 9", ne bi li se vidio sa njom, a nedavno je svima pokazao kako provode vrijeme daleko od čuvenog imanja u Šimanovcima.

- Jedva sam čekao da izađem. Video sam svoje nadraže, to mi je najbitnije bilo. Top! Pokazao sam najbolju stranu, to je to, to sam što sam. Sa Vanjom mi je nešto najlepše što sam doživio u rijalitiju, to mi je najbitnije sad, jedva sam čekao da je vidim, ispunila mi se želja poslije mjesec dana. Da li će se nastaviti? Siguran sam i u svoja i u njena osjećanja. Ćerkicu ću sutra da vidim. Jedva čekam da je vidim. Brat Boris i Vanja su me dočekali večeras, i dva druga - rekao je Janjuš.

(telegraf)