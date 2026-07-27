Broj saobraćajnih nezgoda u Banjaluci raste, a ovo su glavni uzroci

Broj saobraćajnih nezgoda na putevima Banjaluke se ne smanjuje. Nadležne institucije djeluju, u toku su različite akcije, a da li ima rezultata?

S obzirom da je povećan broj nezgoda, građani najvećeg grada Republike Srpske ne mogu biti zadovoljni bezbjednosnim uslovima u saobraćaju. Na snazi su različite kampanje, pojačane su kazne, ali to očigledno ne utiče na nesavjesne vozače.

Neprilagođena brzina i dalje je jeda od ključnih razloga saobraćajnih nezgoda kako u Banjaluci tako i u Srpskoj.

„Stanje bezbjednosti saobraćaja ne možemo reći da je zadovoljavajuće, ukoliko samo pogledamo ove zabrinjavajuće brojke. Posebno složena situacija je u ljetnjem periodu kada naši građani se upute na duga putovanja ili na more ili planine ili neka od izletišta, a tada na njih utiče i umor i iscrpenost, zbog čega dolazi do saobraćajnih nezgoda“, kazao je Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Jaćimović je naglasio da su umor i pospanost samo jedni od uzročnika saobraćajnih nezgoda, tu su i alergeni koje koriste građani s obzirom da je sezona alergija te mnoge terapije posjeduju upozorenje da se u periodu korišćenja istih ne bi smjelo upravljati motornim vozilom.

„Riječ je o mnogo kako objektivnih tako i tehničkih anomalija koje mogu uticati na saobraćajnu nezgodu. Kada gledamo grad Banjaluku, ono što je prisutno, jeste da je putna infrastruktura u jako katastrofalnom stanju. Mnogobrojna ulegnuća, rupe, nenivelisani šahtovi, gdje građani gube kontrolu nad vozilo, često u tim situacijama prelaze u suprotnu traku i dođe do saobraćajne nezgode“, kazao je Jaćimović.

On je naglasio da Odjeljenje za saobraćaj i puteve Gradske uprave u protekle tri godine ne ispunjava svoje obaveze, gdje zbog neodržavanja putne, mreže, koja je uslov iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja, Zakona o putevima Republike Srpske gdje dolazi do krivične odgovornosti načelnika odjeljenja jer ne održava adekvatno putnu mrežu i putna mreža u Banjaluci nije bezbjedna za saobraćaj.

„Na potezu Saračice imamo jedan dug putni pravac, ravan koji uzrokuje razvijanje velikih brzina, takođe tu je i više uzastopnih krivina, a na njima značajno utiče centrifugalna sila koja utiče na prevrtanje vozila ili čelnog sudara. Agencija za bezbjednost saobraćaja, naša je preporuka, da izađe na teren izvrši analizu, geometriju puta, projektnu dokumentaciju i ako ima određenih anomalija, naloži upravljaču puta da tu crnu tačku saobraćaja koriguje i dovede do veće bezbijednosti“, rekao je Jaćimović.

Pored neprilagođene brzine i loše infrastrukture tu je i nebriga o vozilima. Prosječna starost vozila u Srpskoj je 14, 5 do 15 godina, a riječ je o znatno starijim vozilima.

„Iako bi oni i dalje bili u saobraćaju, vlasnici ih moraju češće odvesti kod majstora, a posebno ukoliko primjete da postoje neke anomalije, problemi i kvarovi. Mi nažalost nemamo tu saobraćajnu kulturu jer idemo tek kad imamo problem“, kazao je Jaćimović.

On je posebno naglasio da vozači koji koriste plin na svaki 3-5 mjeseci provjere stanje svojih vozila, posebno u ljetnom periodu kada je broj nezgoda i poginulih u porastu.

Takođe, Jaćimović savjetuje da se na duža putovanja ide u jutarnjim časovima ili prilikom umaranja, obavezno zaustavi auto, odmori i nastavi s putovanjem.