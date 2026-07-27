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Nije sve u novcu: Vraća se Dušan Tadić

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 09:09

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Није све у новцу: Враћа се Душан Тадић

Već neko vrijeme traje i saga oko Dušana Tadića i njegovog novog kluba. Pominjalo se da bi mogao u Fenerbahče kao dio stručnog štaba, ali, Duletu se još igra.

Pominjali su se Emirati,, ali, nije ni sve u novcu - Tadić se vraća u Holandiju!

Dušan Tadić je ušao u neke pozne igračke godine, ali se po njemu i njegovom tijelu vidi da se nije zapustio niti jednog momenta i da je spreman za najveće domete. Naprasno njegova ekipa nije htjela da produži ugovor, zbog čega je Tadić krenuo da gleda druge opcije.

dušan tadić

Fudbal

Fudbalski savez Srbije oglasio se po pitanju Dušana Tadića

Nedavno se pojavila informacija da ga želi NEC, koji će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, a onda je stigla i ponuda iz Al Nasra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Činilo se da ide tamo, da će biti novi adut Miloša Milojevića, ali...

Nije ni sve u novcu, Dušan Tadić želi da se vrati u Holandiju, gdje je proveo ogroman dio karijere.

Kako tvrde tamošnji mediji, Tadić je već stigao u Holandiju i na preglede u ekipu NEC-a, s kojom bi trebalo da potpiše ugovor.

(telegraf)

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fudbaler

Srbija

Dušan Tadić

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