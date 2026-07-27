Pakt "Mejd in Jurop" Dobri su i dizelaši za spas industrije

Francuski predsjednik Emanuel Makron i njemački opozicioni lider Fridrih Merc pokrenuli su inicijativu za novi veliki sporazum između Pariza i Berlina. Nakon sastanaka održanih prošle sedmice u Njemačkoj, vlade dvije države dobile su zadatak da postignu dogovor koji bi trebalo da ojača evropsku industriju i pomogne automobilskom sektoru.

Pakt bi povezao francusko insistiranje na zaštiti evropskog tržišta s njemačkim naporima da se ublaže posljedice krize u automobilskoj industriji, koja je postala naročito izražena nakon najave Folksvagena (Volkswagen) o ukidanju 100.000 radnih mjesta, piše Politiko (Politico).

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Okvir dogovora predviđa da bi Berlin podržao strože odredbe „Proizvedeno u Evropi“ („Made in Europe“), koje Pariz zahtijeva u okviru ključnog Akta EU o industrijskom ubrzanju. Time bi bio ograničen krug trgovinskih partnera koji mogu dobiti status pouzdanog partnera, što je uslov za pristup programima javnih nabavki i subvencija.

Zauzvrat bi Francuska, na zahtjev Berlina, pristala na ublažavanje planirane zabrane prodaje novih automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem od 2035. godine.

„Dobili smo zadatak da izradimo sveobuhvatan dogovor o ovim temama“, izjavio je za Politiko francuski ministar industrije Sebastijen Martin. „Bilo bi odlično da postignemo sporazum na jesen. Siguran sam da bismo mogli pridobiti i druge zemlje, poput Italije. Svi čekaju francusko-njemački sporazum.“

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Pregovori će biti nastavljeni tokom ljeta. Martin navodi da je cilj da dogovor bude postignut prije sastanka ministara industrije EU 24. septembra i samita lidera EU 15. i 16. oktobra.

Razgovori se vode paralelno s pregovorima između EU i Kine o smanjenju trgovinskog deficita od milijardu evra dnevno. Istovremeno, unutar EU traju intenzivne rasprave o tekstu industrijskog akta, za koji predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) želi da bude usvojen do kraja godine.

Pitanje novca

Dogovor se pokušava postići u trenutku kada se Pariz i Berlin suočavaju s mogućnošću da liderka krajnje desnice Marin Le Pen (Marine Le Pen) sljedeće godine pobijedi na predsjedničkim izborima u Francuskoj. Takav ishod znatno bi zakomplikovao saradnju na nivou EU.

Makron i Merc obećali su da će uskladiti prioritete, uključujući završetak narednog sedmogodišnjeg budžeta EU, ali su naglasili hitnost kao način za brz oporavak evropske privrede.

Ipak, kampanja za francuske predsjedničke izbore, na kojima Makron ne može da se kandiduje, vjerovatno će za nekoliko mjeseci onemogućiti postizanje dogovora o budžetu. Le Pen, koja vodi u anketama, obećala je da će u slučaju pobjede drastično smanjiti doprinose Francuske budžetu EU.

Marin Le Pen

Na pitanje o francusko-njemačkim razgovorima, zvaničnik Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen izjavio je da će stranka svoju viziju odnosa s Njemačkom predstaviti na jesen, u okviru predizbornog programa. Kandidat krajnje ljevice Žan-Lik Melanšon (Jean-Luc Mélenchon) objavio je na društvenoj mreži Iks (X) da bi bilo kakvi sporazumi između Pariza i Berlina obavezivali samo Makrona, a ne Francusku ili njenog sljedećeg lidera.

Automobili protiv „pouzdanih partnera“

Njemačka i njena automobilska industrija već dugo traže ublažavanje zabrane motora s unutrašnjim sagorijevanjem od 2035. godine. Smatraju da proizvođačima treba dati više fleksibilnosti i da bi alternativna goriva trebalo da imaju značajniju ulogu.

Francuska je dugo branila taj cilj kao jedan od temelja Evropskog zelenog plana, ali je Makron u posljednje vrijeme postao kritičniji prema dijelovima zelene agende. Pariz je nedavno stavio do znanja da je otvoren za fleksibilniji pristup proizvođačima koji jačaju evropske lance snabdijevanja i lokalnu proizvodnju.

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Veće neslaganje postoji oko Akta o industrijskom ubrzanju. Prijedlog, koji zastupa francuski komesar za privredu Stefan Sežurne (Stéphane Séjourné), dao bi evropskim kompanijama prednost u javnim nabavkama i dodjeli subvencija. Njemačka je oprezna zbog odredaba za koje smatra da bi mogle narušiti odnose s važnim trgovinskim partnerima.

Kako bi se uskladila s trgovinskim obavezama Unije, Evropska komisija predložila je da pogodnosti budu proširene i na grupu pouzdanih partnera izvan EU. Njihova roba smatrala bi se evropskom ukoliko ispuni kriterijume koji tek treba da budu definisani.

Njemačka je ranije zagovarala da budu uključeni saveznici poput Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade, dok Francuska želi da oznaku „Proizvedeno u Evropi“ ograniči isključivo na članice EU, a da se o njenom proširenju eventualno raspravlja od slučaja do slučaja.

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