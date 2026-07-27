Florida planira da pogubi dvije osobe istog dana, prvi put od 1964. godine

Američka savezna država Florida priprema se prvi put u više od 60 godina pogubiti dvojicu osuđenika na smrtnu kaznu istoga dana.

Džejms Aren Duket (68) trebao bi biti pogubljen sutra u podne po lokalnom vremenu u državnom zatvoru Florida State Prison pored mjesta Starke, prema nalogu za izvršenje smrtne kazne koji je u utorak potpisao republikanski guverner Ron DeSantis. Duket je osuđen jer je silovao i utopio 11-godišnju djevojčicu dok je radio kao policajac u jednom manjem gradu u središnjoj Floridi.

Pogubljenje Dominicka Antonija Okikonea (80) zakazano je za 18 sati istoga dana. On je osuđen zbog ubistvaa roditelja svoje bivše djevojke 1986. godine.

Lani izvršeno 19 pogubljenja na Floridi

Biće to prvi put da Florida planira izvršiti dvije smrtne kazne u jednom danu otkako je Vrhovni sud SAD-a 1976. ponovno dopustio primjenu smrtne kazne u cijeloj zemlji, nakon što je 1972. privremeno obustavio pogubljenja. Ako se pogubljenja provedu prema planu, Dukket Okikonea postaće 11. i 12. osoba pogubljena na Floridi ove godine.

DeSantis je tokom 2025. nadgledao rekordnih 19 pogubljenja, više nego bilo koji guverner Floride u jednoj godini otkako je 1976. ponovno uvedena smrtna kazna. Prethodni rekord iznosio je osam pogubljenja i postavljen je 2014. godine.

Duketovo pogubljenje odgođeno u martu

Guverner je još u februaru potpisao nalog za Dukketovo pogubljenje, koje je tada bilo zakazano za 31. marta. Alinekoliko dana prije izvršenja kazne Vrhovni sud Floride odobrio je odgodu kako bi se provela DNK analiza starih dokaza, koja tokom izvornog suđenja nije bila moguća zbog tadašnjih tehnoloških ograničenja.

Rezultati analize bili su neodređeni. Nisu dokazali Dukketovu nevinost, ali ga nisu ni nedvojbeno povezali sa zločinom. Sudovi su ipak odlučili da presuda porote ostaje na snazi, a odgoda pogubljenja ukinuta je ranije ovog mjeseca.

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Duketov advokat Mary Elizabet Vels nakon toga je objavila saopštenje u kojem je ponovno zakazano pogubljenje nazvala sramotnim te utvrdila da je upravo način na koji je država postupala s DNK dokazima razlog zbog kojeg analiza nije dala konačan odgovor.

DeSantis: Odgođena pravda znači uskraćenu pravdu

DeSantis je ranije poručio da mu je cilj donijeti pravdu porodicama žrtava koje decenijama čekaju izvršenje smrtnih kazni.

"Neki od tih zločina počinjeni su još osamdesetih godina. Odgođena pravda znači uskraćenu pravdu. Smatrao sam da to dugujem porodicama žrtava i da se pobrinem da se sve provede bez poteškoća. Kad bih doista mislio da je neko nevin, ne bih potpisao nalog za pogubljenje", naglasio je guverner na konferenciji za novinare u novembru 2025.

Kazna se izvršava smrtonosnom injekcijom

Prema podacima floridskog Odjela za izvršenje kazni, Emet C. Blake i Sie Davson pogubljeni su zbog ubistva 12. maja 1964. godine. Državna evidencija pokazuje da su nekada pogubljenja više osuđenika istoga dana bila znatno češća.

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Okikone će, bude li pogubljen, postati i najstariji zatvorenik pogubljen u istoriji Floride. Ujedno će postati i drugi najstariji zatvorenik pogubljen u modernoj američkoj istoriji.

Stariji od njega bio je jedino Valter Modi Jr., koji je pogubljen u Alabami 2018. u dobi od 83 godine zbog ubistva saveznog suca i afroameričkog advokada za građanska prava u seriji napada pismima bombama na američkom jugu.

Na Floridi se smrtna kazna izvršava smrtonosnom injekcijom koja uključuje sedativ, sredstvo za paralizu i lijek koji zaustavlja rad srca, navodi floridski Odjel za izvršenje kazni.

(indeks)