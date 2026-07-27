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Carinici u štrajku, propuštaju vozila svakih 10 minuta

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 07:38

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Цариници у штрајку, пропуштају возила сваких 10 минута
Foto: Envato/AZ-BLT

Na graničnim prelazimo između Sjeverne Makedonije i Grčke danas će putnički automobili biti propuštani na svaki deset minuta, dok je teretni saobraćaj u potpunosti obustavljen.

Obustave su uslijedile zbog štrajka grčkih carinika na tri granična prelaza sa Sjevernom Makedonijom - Evzoni, Dojran i Niki.

Štrajk će trajati od pet do devet časova, odnosno od šest do deset sati po grčkom vremenu.

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Tagovi :

Grčka

Granični prelaz

Štrajk

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