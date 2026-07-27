Carinici u štrajku, propuštaju vozila svakih 10 minuta

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Na graničnim prelazimo između Sjeverne Makedonije i Grčke danas će putnički automobili biti propuštani na svaki deset minuta, dok je teretni saobraćaj u potpunosti obustavljen.

Obustave su uslijedile zbog štrajka grčkih carinika na tri granična prelaza sa Sjevernom Makedonijom - Evzoni, Dojran i Niki. Štrajk će trajati od pet do devet časova, odnosno od šest do deset sati po grčkom vremenu.

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