Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu – dvoje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dvije osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dječak, saopštili su tamošnji zvaničnici.

Pucnjava se dogodila nešto poslije 18 časova po lokalnom vremenu, prenosi Si-En-En.

Za sada nema informacija o tome ko je pucao, niti da li je neko priveden.

Svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom, navodi En-Bi-Si njuz.

Portparolka vatrogasne službe u Sijetlu Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi bezuspješno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prevezeni u bolnicu.

Policajac koji je bio na licu mjesta naveo je na mreži Iks da je policija tog grada zamolila građane da se udalje s tog područja kako bi utvrdila šta se dogodilo.

Trodnevni godišnji Festival hrane održava se u velikom kompleksu u Sijetlu i svake godine privlači oko 350.000 posjetilaca.

(RTS)