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Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu – dvoje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

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ATV redakcija
27.07.2026 06:53

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Полиција Сијетла реагује након пуцњаве у комплексу Сијетл центра током фестивала хране „Бите оф Сијетл“, у недјељу, 26. јула 2026. године, у Сијетлу, у америчкој савезној држави Вашингтон.
Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dvije osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dječak, saopštili su tamošnji zvaničnici.

Pucnjava se dogodila nešto poslije 18 časova po lokalnom vremenu, prenosi Si-En-En.

Za sada nema informacija o tome ko je pucao, niti da li je neko priveden.

Svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom, navodi En-Bi-Si njuz.

Portparolka vatrogasne službe u Sijetlu Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi bezuspješno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prevezeni u bolnicu.

Policajac koji je bio na licu mjesta naveo je na mreži Iks da je policija tog grada zamolila građane da se udalje s tog područja kako bi utvrdila šta se dogodilo.

Trodnevni godišnji Festival hrane održava se u velikom kompleksu u Sijetlu i svake godine privlači oko 350.000 posjetilaca.

(RTS)

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