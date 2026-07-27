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Cvijetić: Građani su u obavezi da obavijeste vatrogasne službe kada pale vatru

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 07:58

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Пожар испод брда Црквина у Требињу
Foto: ATV

Građani su u obavezi da obavijeste vatrogasne službe kada pale vatru, rekla je Jovana Cvijetić portparol PU Trebinje.

"U uslovima koji su prethodili prethodnih dana i koji se najavljuju da će opet tokom sedmice da idu temperature do 36 stepeni, možemo slobodno da kažemo ne postoji kontrolisano paljenje vatre jer sa tako visokim temperaturama za jedan sekund vatra se izmakne kontroli. Ono što je propisano, obavezno je da svi koji palve vatru zbog bilo kog razloga, najčešće je to čišćenje poljoprivrednih površina da o tome obavijeste vatrogasnu spasilačku službu. Građani su obavezni da njih obavijeste kako bi oni sami organizovali svioje prisustvo na toj lokaciji", rekla je Jovana Cvijetić

Prema njenim riječima, iako je ljudski faktor česta tema, veliki broj požara u Hercegovini izazvan je udarima gromova.

Iz policijske Uprave u Trebinju apeluju na građana da ne pale vatru na otvorenom.

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Tagovi :

Trebinje

vatra

požar

PU Trebinje

Vatrogasci

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