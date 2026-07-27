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Bh. planinar opisao borbu za goli život na Elbrusu: "Trči ako želiš ostati živ"

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ATV redakcija
27.07.2026 07:13

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/Nikita Šelaйkin

Grupu su predvodila dvojica ruskih vodiča, a jedan od njih je nakon spuštanja priznao da se nikada ranije nije susreo s takvim vremenskim uslovima, iako je planinario u Nepalu i osvajao znatno zahtjevnije vrhove

Bosanskohercegovački planinar Emir Musić, koji je tokom jedne od ranijih ekspedicija osvojio Elbrus i preživio snažno nevrijeme na toj planini, prisjetio se dramatičnih trenutaka u kojima su se on i ostali članovi grupe borili za goli život.

Gostujući na FEJS TV-u, Musić je upozorio da se vremenski uslovi na Elbrusu mogu promijeniti u svega nekoliko minuta, čak i kada prognoze ne najavljuju nikakvu opasnost.

Bez upozorenja

Kako je ispričao, članovi njegove ekspedicije prije uspona pažljivo su pratili vremensku prognozu i provjeravali stanje putem mobilnih telefona. Ništa nije ukazivalo na to da će ih tokom noći pogoditi snažan vjetar i električna pražnjenja.

– Nevrijeme dolazi bez ikakvog upozorenja. Pratili smo vremensku prognozu i gledali je na telefonima, ali niko nas nije upozorio da bi tokom noći moglo doći do električnih pražnjenja i snažnog vjetra. Krenuli smo jer su nam vremenski uslovi u tom trenutku to dozvoljavali – ispričao je Musić.

Kada ih je oluja zahvatila, vremena za razmišljanje više nije bilo. Odluke su morali donositi u sekundi, jer je svaka greška mogla biti kobna.

Grupu su predvodila dvojica ruskih vodiča, a jedan od njih je nakon spuštanja priznao da se nikada ranije nije susreo s takvim vremenskim uslovima, iako je planinario u Nepalu i osvajao znatno zahtjevnije vrhove.

Musić ističe da Elbrus tehnički nije naročito zahtjevna planina, ali da upravo njegove nagle i nepredvidive vremenske promjene predstavljaju najveću opasnost.

– Ono što se tada dogodi veoma je teško objasniti riječima – kazao je.

"Trči ako želiš ostati živ"

Najdramatičniji trenutak dogodio se kada je glavni vodič članovima ekspedicije uputio kratku, ali jezivu naredbu.

– Trči ako želiš ostati živ – povikao im je.

Planinari su tokom paničnog spuštanja bili primorani odbaciti dio ključne opreme kako bi se mogli brže kretati.

– Šta znači trčati bez ključne opreme za spuštanje, koju smo morali baciti? U tim trenucima vodili smo golu borbu za život – ispričao je Musić za FEJS TV.

Njegovo svjedočenje dolazi nakon tragedije na Elbrusu u kojoj su živote izgubili zenički planinari Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

(Avaz)

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