Dodik: Ime dječaka Slobodana Stojanovića - simbol nevinog stradalništva

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik izjavio je za Srnu da je najveći poraz čovječanstva mučenje i ubistvo djece, a jedan takav poraz je svirepo ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, dječaka koji nije znao za rat i mržnju, ali je život izgubio od najgorih krvnika.
- Slobodan je bio dječak čije je djetinjstvo prekinuto na početku građanskog rata u BiH, u ljeto 1992. godine, jednim sasvim običnim, ali kobnim povratkom iz izbjeglištva kući po svog psa. Bio je dijete kao i sva druga djeca koji je volio životinje i nije imao nikakve veze sa ratnim sukobima, dijete koje je na život gledalo drugačijim očima, punim ljubavi, nade i vjere, ali su monstrumi sve to ugasili i krvlju ispisali najteže stranice njegove kratke biografije - istakao je Dodik, prenosi Srna.
Svako dijete ima pravo na mir, osmijeh, igru i budućnost, rekao je Dodik, ali Slobodan očito voljom neljudi i krvnika nije imao na to pravo i njegovo do tada bezbrižno djetinjstvo nasilno je prekinuto rukom monstruma, i što je još poraznije rukom žene monstruma Elfete Veseli.
Umjesto zagrljaja svog psa, kaže Dodik, Slobodana je dočekalo svirepo mučenje, nož, bol i okrutna smrt.
- Slobodan nije bio vojnik, nije nosio oružje, nije predstavljao prijetnju nikome. Bio je dijete, simbol nevinosti, nade i budućnosti. Upravo zato njegovo stradanje predstavlja jedan od najstrašnijih zločina počinjenih nad srpskom djecom tokom proteklog rata - naglasio je Dodik za Srnu povodom obilježavanja 34 godine od svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića.
On je istakao da bi Slobodan danas bio zreo čovjek, imao porodicu, živio i radio slobodno u svojoj Republici Srpskoj, ali monstrumi su mu odredili drugačiju sudbinu.
- Slobodanova sudbina ostaje jedno od najpotresnijih svjedočanstava stradanja nevine djece i trajni podsjetnik da krvnici ne biraju žrtve. Samo jedno im je bilo važno - jedan Srbin manje - istakao je Dodik.
On je dodao da je njegova nevina dječija duša ugašena na najsvirepiji način, ostavljajući iza sebe bol i tugu koje traju i trajaće zauvijek.
Dodik je rekao da je obaveza svih nas da njegovo ime izgovaramo sa posebnim pijetetom i da čuvamo istinu od zaborava, a njegove mučitelje i ubicu neka progoni nevini dječiji pogled pun ljubavi ne samo za ljude već i za životinje.
- Ime Slobodana Stojanovića je simbol stradalništva i nevinosti. Danas, poruke povodom ovog svirepog zločina nose u sebi tugu za jednim tek započetim životom, prekinutim djetinjstvom i ugašenim nevinim i čistim osmijehom, ali i poruku o važnosti čuvanja uspomene na svaku našu nevinu žrtvu, posebno dječiju zarad naše i budućnosti sve druge djece u našoj Republici Srpskoj - poručio je Dodik.
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