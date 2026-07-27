Položeno cvijeće na grob svirepo ubijenog srpskog dječaka Slobodana Stojanovića

Na grob ubijenog srpskog dječaka Slobodana Stojanovića u Drinjači kod Zvornika danas je položeno cvijeće povodom obilježavanja 34 godine od njegovog svirepog ubistva.

Cvijeće su položili članovi porodice, predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije, boračkih organizacija, opština Zvornik, Šekovići, Vlasenica i grada Banjaluka.

U ime delegacije Srbije cvijeće je položio ministar bez portfelja Nenad Popović.

U Hramu Svetog đakona Avakuma u Drinjači danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubistva dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanović, kojeg je zbog mučeničke smrti SPC proglasila svetim novomučenikom.

Slobodana je u julu 1992. godine ubila Elfeta Veseli, pripadnik Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje i Kamenica takozvane Armije BiH, kada se, nakon što je izbjegao sa roditeljima, vratio u svoje selo Kamenicu po psa.

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Prema nalazima patologa Zorana Stankovića, dijete je svirepo ubijeno, stomak mu bio prerezan u obliku krsta i imao je vidljive povrede glave.

Tijelo dječaka pronađeno je u jami u zaseoku Bajrići u Novom Selu kod Zvornika, a identifikovan je DNK analizom, nakon čega je sahranjen na groblju u Drinjači.

Za svirepo ubistvo dječaka, u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na 10 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. godine, Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina, prenosi Srna.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina, po izbijanju građanskog rata Elfeta Veseli pridružila se jedinici Nasera Orića, učestvujući u diverzantskim akcijama muslimanskih snaga u Podrinju.

Nakon rata otišla je u Švajcarsku gdje je provela 20 godina, izbjegavajući pravdu.