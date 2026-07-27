Karan: Garavice - mjesto gdje je ideološka ostrašćenost NDH ubila više od 12.000 nedužnih ljudi

Garavice su mjesto gdje su ideološka ostrašćenost NDH i mržnja prema svemu što je srpsko ubile više od 12.000 hiljada nedužnih ljudi - djece, žena, staraca, čija je mučenička smrt decenijama tišinom sistematski gušena, izjavio je Srni predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Danas se navršava 85 godina od jednog od najtežih zločina počinjenih nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, masovnog stradanja u Garavicama kod Bihaća, gdje je ustaški režim NDH za nekoliko sedmica ubio oko 12.000 srpskih civila, među kojima je bio veliki broj djece", rekao je Karan za Srnu povodom obilježavanja 85 godina od stravičnog zločina nad Srbima u Garavicama kod Bihaća.

On je ukazao da je njihova jedina krivica bila to što su Srbi i opsesivna mržnja pripadnika ustaških formacija da etnički očiste ove prostore od srpskog stanovništva, misleći da spaljivanjem leševa i stavljanjem u kreč mogu da izbrišu svaki trag srpskog postojanja.

"Ugasili su ognjišta, izbrisali sa lica zemlje kompletna sela, ali nikada niko nije uspio da ugasi slavsku svijeću. Ostali smo i opstali uprkos svim zločinima koje su nad nama činili i danas imamo svoju otadžbinu Republiku Srpsku u čast svih naših predaka koji su stradali mučeničkom smrću, ali nisu htjeli da se pokore raznim zločincima i okupatorima", istakao je Karan.

Sprovođenje organizovanog zaborava nad stratištem u Garavicama, ali i mnogim drugim srpskim stratištima koje je uslijedilo nakon Drugog svjetskog rata, istakao je Karan, nije bilo samo pitanje skrivanja činjenica, već smišljen pokušaj brisanja identiteta i kolektivnog pamćenja žrtava.

"Danas, pravo na sjećanje na Garavice nije čin revanšizma ili političke manipulacije, već civilizacijska i moralna obaveza prema žrtvama i budućim generacijama. Ne smijemo dozvoliti da ih ponovo zaboravom ubijamo, jer istina, ma koliko bila bolna, jedini je siguran temelj za istinsko suočavanje sa prošlošću i patnjama kroz koji je prošao srpski narod u 20. vijeku", naglasio je Karan.

On je ukazao da tragedije i stradalništva zasnovana na mržnji prema srpskom narodu i negiranju njihovog stradanja ne mogu i neće biti osnova za dalju budućnost.

"Predugo su zločini nad Srbima bili prećutkivani i uklopljeni u opštu priču o žrtvama fašizma bez jasnog imenovanja ko su bili žrtve, a ko počinioci. Ne možemo i nećemo sebi dozvoliti da zaboravimo prošlost, svoje pretke koji su stradali mučeničkom smrću u Garavicama, Jasenovcu, Kozari, Jadovnu, Prebilovcima i onim jamama i masovnim grobnicama o kojima se ćutalo. Da se tada nije krila istina o srpskom stradanju, ne bi nam se dogodilo etničko čišćenje u Sarajevu i sarajevski egzodus, strahote u Podrinju, srpskoj Krajini", naglasio je Karan.

On je ocijenio da danas i ubuduće moramo uporno govoriti da je nad srpskim narodom u NDH počinjen genocid što je potvrđeno brojnim dokazima, svjedočenjima preživjelih i naučnim istraživanjima.

"Dužni smo da sjećanje na Garavice, kao i na Jasenovac, Jadovno i druga stratišta, sačuvamo od zaborava iz poštovanja prema stradalima i kao opomenu budućim generacijama da se takvo zlo nikada više ne ponovi. Iako smo svjedoci pokušaja revizije istorije i pokušaja da se umanji broj srpskih žrtava nećemo dozvoliti da se prikrije istina", istakao je Karan.

On je dodao da će Republika Srpska i njene institucije insistirati na njegovanju kulture sjećanja, ali ne da bi se svetili, ne iz mržnje, već radi istine, naših potomaka i njihove svijetle budućnosti, prenosi Srna.