Pomoć za porodicu Šarić: Fond solidarnosti odobrio 130.000 KM za obnovu kuće

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu sredstava za naknadu štete Saši Šariću, u iznosu od 130.000 KM, za prevazilaženje posljedica usljed elementarne nepogode.

Saša Šarić iz Srpca obratio se Fondu solidarnosti molbom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti za rekonstrukciju kuće, budući da je osmočlana porodica Šarić usljed snažnog nevremena ostala bez svog doma. Naime, nakon što je kuća oštećena porodica je nije uspjela osposobiti za život i nalaze se u privremenom smještaju.

Imajući u vidu na težinu nastale situacije i činjenicu da je porodica Šarić ostala bez svog jedinog doma, Saša Šarić, koji je nezaposlen, se obratio molbom da se razmotri mogućnost odobravanja finansijske pomoći iz Fonda solidarnosti Republike Srpske, kako bi se što prije otpočelo sa sanacijom objekta, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.