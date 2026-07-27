Gujić: Nikada ne smijemo zaboraviti stravični zločin nad 12.000 Srba

Generalni konzul u Generalnom konzulatu Srbije u Mostaru Vaso Gujić rekao je danas u Garavicama kod Bihaća da je ovo mjesto najveće stratište Srba na ovim prostorima s početka Drugog svjetskog rata.

"Nikada ne smijemo zaboraviti šta se desilo u Garavicama. Nadam se da nikada više nećemo dozvoliti da se ovako nešto i desi", izjavio je Gujić novinarima u Garavicama kod Bihaća gdje je prisustvovao obilježavanju 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u ovom mjestu.

Gujić je rekao da će Srbija uvijek biti prisutna na obilježavanju ovakvih događaja i da neće dozvoliti da se zaboravi ustaški zločin nad Srbima u Garavicama.

Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine ustaše su u mjestu Garavice pobile 12.000 srpskih civila, a među žrtvama je bio i veliki broj djece, prenosi Srna.

Prema engleskim obavještajnim podacima, na širem području Bihaća ubijeno je između 14.000 i 14.500 ljudi, a vlasti bivše Jugoslavije prikrivale su masovne pokolje i ubistva Srba zbog proklamovanja ideje bratstva i jedinstva kojom su potpuno izjednačile krvnika i žrtvu.

Obilježavanje ovog događaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.