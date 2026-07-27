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Minić: U Garavicama izveden najmasovniji zločinački poduhvat nad srpskim narodom

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 12:12

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Саво Минић у Гаравицама
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da je u Garavicama kod Bihaća Nezavisna Država Hrvatska izvršila najmasovniji zločinački poduhvat nad srpskim narodom početkom Drugog svjetskog rata.

"Masovni zločinački poduhvat pokazao je organizovanost i masovnost i način na koji je bio pripreman za istrebljenje srpskog naroda na ovim prostorima", rekao je Minić novinarima u Garavicama kod Bihaća gdje je prisustvovao obilježavanju 85 godina od stradanja više od 12.000 Srba u ovom mjestu.

Minić je rekao da srpska pokoljenja moraju pamtiti ovaj monstruozni zločin i sistemsko uništenje Srba za vrijeme NDH na ovom prostoru.

On je ukazao na činjenicu da je srpski narod, kada god nije bio organizovan, u smislu administrativne, društveno-organizovane jedinice, bio predmet istrebljenja na najbrutalniji način.

Minić je rekao da srpski narod u Republici Srpskoj treba sve da radi da nikada ne dođe u situaciju da bude prepušten na milost i nemilost onim ljudima koji imaju jasne planove kako da ga što brutalnije, što masovnije i što brže unište.

On je naveo da će Vlada Republike Srpske, u saradnji sa svojim Odborom za njegovanje tradicija, udruženja iz NOR-a i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, da se angažuje kako bi se znala istina o ratnim dešavanjima tokom Drugog svjetskog rata i proteklog rata, prenosi Srna

Garavice, mjesto udaljeno dva i po kilometra od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine ustaše su u mjestu Garavice pobile 12.000 srpskih civila, a među žrtvama je bio i veliki broj djece.

Prema engleskim obavještajnim podacima, na širem području Bihaća ubijeno je između 14.000 i 14.500 ljudi, a vlasti bivše Jugoslavije prikrivale su masovne pokolje i ubistva Srba zbog proklamovanja ideje bratstva i jedinstva kojom su potpuno izjednačile krvnika i žrtvu.

Obilježavanje ovog događaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova

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Tagovi :

Savo Minić

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