Mještani Ramića i Dragočaja najavili protest

Zbog nesnosnih mirisa, straha od zagađenja i godina čekanja na rješenje u vezi sa regionalnom deponijom u Ramićima, mještani banjalučkih naselja Ramići i Dragočaj najavili su protest za srijedu, 29. jula.

Direktor Regionalne deponije "Depot" Ratko Jokić rekao je Srni da potpuno razumije ogorčenost građana, navodeći da je dobio poziv na protest i da će se rado odazvati da prisustvuje i da čuje zahtjeve građana.

"Mi smo uvijek pružene ruke da pomognemo u rješavanju bilo kojeg problema. Razumijem građane Ramića i Dragočaja kad kažu da ne mogu da trpe neprijatan miris, ali isto tako svakodnevno radimo na tome da se poboljša stanje i da regionalna deponija što manje utiče na životnu sredinu", naveo je Jokić.

On tvrdi da na deponiji redovno primaju i tretiraju otpad, vrše monitoring vazduha, zemljišta i sve je transparentno.

Jokić dodaje da je potrebno sjesti za sto, razgovarati i tražiti rješenje, koje se ne može naći preko noći, jer je to dug proces.

"Iz svih osam lokalnih zajednica ima sluha osim Banjaluke", rekao je Jokić, koji navodi da treba naći najbolje rješenje i za građane i sve lokalne zajednice koje ovdje odlažu otpad.

Mještani Ramića i Dragočaja održaće protest u srijedu u 14.30 časova na skretanju na deponiju.

U međuvremenu, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavljuje izmještanje deponije u Ramićima, što je projekat vrijedan oko 30 miliona evra.