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"Srpska spremna da pomogne francuskim službama u granicama svojih mogućnosti"

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 13:51

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima i najavio da će inicirati da institucije Republike Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim francuskim službama - od angažmana timova civilne zaštite i medicinske pomoći, preko logističke i materijalno-tehničke podrške, do stručne saradnje u sanaciji posljedica.

"U ovakvim trenucima važno je da pokažemo da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć. Republika Srpska zna koliko vrijedi solidarnost u nevolji. Uvijek smo spremni da pomognemo onoliko koliko je u našoj moći - brzo, organizovano i odgovorno", naglasio je Dodik.

On je objavio na "Iksu" da je u mislima s porodicama stradalih, povrijeđenima, onima koji su ostali bez domova, kao i s vatrogascima, civilnom zaštitom i volonterima, koji danonoćno brane živote i imovinu.

U Francuskoj je do sada usljed šumskih požara evakuisano oko 220.000 ljudi.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Francuska

požar

Pomoć

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