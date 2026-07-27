SNSD: Navodna peticija PSS-a služi za prikupljanje ličnih podataka građana zarad interesa ove stranke

Autor:ATV redakcija
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Navodna peticija pod nazivom "Zdravlje bez poreza", koju je pokrenuo PSS, nema apsolutno nikakve veze da brigom za stanovništvo, niti sa ukidanjem PDV-a na određene proizvode, već isključivo sa prikupljanjem ličnih podataka građana zarad interesa ove stranke, saopšteno je iz SNSD-a.
Ukazali su da peticija nema nikakvu svrhu, osim da PSS dođe do podataka ljudi koje će potom besomučno pozivati stranački aktivisti.
"Riječ je o čistoj spekulaciji, jer do izbora ima dva mjeseca i ne postoji ni teoretska mogućnost da se sprovede procedura, čak i da postoji volja kod stranaka iz Federacije", istakli su iz SNSD-a.
Podsjetili su da je SNSD više puta inicirao smanjene i ukidanje poreza na osnovne životne namirnice, ali nikada nije bilo volje i saglasnosti iz FBiH, prenosi Srna.
"Svaki pojedinac ima pravo da svoje lične podatke učini dostupnim kome on hoće, ali je naše da upozorimo na opasnost od zloupotreba i posljedice koje mogu proizaći.
Na svakom čovjeku je da uradi kako misli da treba", poručili su iz SNSD-a.
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