SNSD: Navodna peticija PSS-a služi za prikupljanje ličnih podataka građana zarad interesa ove stranke

Navodna peticija pod nazivom "Zdravlje bez poreza", koju je pokrenuo PSS, nema apsolutno nikakve veze da brigom za stanovništvo, niti sa ukidanjem PDV-a na određene proizvode, već isključivo sa prikupljanjem ličnih podataka građana zarad interesa ove stranke, saopšteno je iz SNSD-a.

Ukazali su da peticija nema nikakvu svrhu, osim da PSS dođe do podataka ljudi koje će potom besomučno pozivati stranački aktivisti.

"Riječ je o čistoj spekulaciji, jer do izbora ima dva mjeseca i ne postoji ni teoretska mogućnost da se sprovede procedura, čak i da postoji volja kod stranaka iz Federacije", istakli su iz SNSD-a.

Podsjetili su da je SNSD više puta inicirao smanjene i ukidanje poreza na osnovne životne namirnice, ali nikada nije bilo volje i saglasnosti iz FBiH, prenosi Srna.

"Svaki pojedinac ima pravo da svoje lične podatke učini dostupnim kome on hoće, ali je naše da upozorimo na opasnost od zloupotreba i posljedice koje mogu proizaći.

Na svakom čovjeku je da uradi kako misli da treba", poručili su iz SNSD-a.