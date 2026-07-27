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U Budvi se utopio tridesetogodišnji mladić iz Srbije

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 14:20

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ЦГ Будва туризам море
Foto: Tanjug/ Alexander Nadrilyanski

Tridesetogodišnji državljanin Srbije R. U. utopio se na plaži Mogren II, potvrđeno je podgoričkim Vijestima iz policije.

Da je do nesreće došlo, ranije su listu potvrdili očevici koji su iz mora izvukli tijelo mladića.

U Službi hitne medicinske pomoći potvrdili su Vijestima da je njihova ekipa izašla na lice mjesta.

Zakupci kupališta Mogren I i Mogren II zbog velikih talasa danas su zatvorili kupališta, a pješačka staza koja vodi od hotela „Avala“ takođe je bila zatvorena, dok je kapija bila zaključana.

Iz policije je *Vijestima* rečeno da je Hitna pomoć obavijestila budvansku policiju oko 12.05 časova da je prijavljeno kako se u moru na plaži nalazi osoba kojoj je potrebna pomoć.

„Dolaskom na lice mjesta zatečeno je beživotno tijelo lica koje je identifikovano kao državljanin Srbije star 30 godina. Uviđaj na licu mjesta je u toku, a o svemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem“, saopšteno je iz policije.

Mlađi muškarac utopio se na plaži Mogren II, javila je RTV Budva.

Zbog loših vremenskih uslova i opasnih talasa, zakupci su prethodno zatvorili kupališta Mogren I i II, dok je kapija na pješačkoj stazi od hotela „Avala“ bila zaključana.

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Utopio se mladić

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