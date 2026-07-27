Logo

Drama na letu za Dubrovnik: Napukao prozor aviona, letjelica hitno prizemljena

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 12:50

Komentari:

0
Прозор авиона крило авиона
Foto: Pexel/ Brady Knoll

Let avio-kompanije Norvej Er Šatliz Osla prema Dubrovniku jutros (27.jula) je iznenada preusmjeren u Austriju nakon što je tokom leta uočen problem sa prozorom aviona.

Avion na letu DY1922 poletio je iz Osla u 6.45 časova, a u Aerodrom Ruđer Bošković u Dubrovniku trebalo je da sleti oko 9.40 časova.

Međutim, kako Dubrovački dnevnik nezvanično saznaje, tokom leta napukao je jedan od prozora, zbog čega je posada donijela odluku o vanrednom slijetanju na Međunarodni aerodrom u Beču, prenosi Dubrovački dnevnik.

Avion je bezbjedno sletio u Beč.

Riječ je o avionu Boing 737-800, starom nešto manje od 12 godina.

Prema informacijama kojima raspolaže pomenuti medij, putnicima bi trebalo da bude obezbijeđen zamjenski avion kojim će iz Beča prema Dubrovniku nastaviti putovanje u ranim poslijepodnevnim časovima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dubrovnik

avion

Avionska nesreća

prozori

otkazan let

Komentari (0)

Više iz rubrike

Колапс на ауто-путу у Хрватској: Саобраћај према мору потпуно стао

Region

Kolaps na auto-putu u Hrvatskoj: Saobraćaj prema moru potpuno stao

1 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Region

Uhapšen muškarac (54) zbog sumnje da je podmetnuo dva požara

2 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Pucnjava u Podgorici!

23 h

0
тучепи плажа море

Region

Drama u Tučepima: Oca bacili na pod i tukli pred djecom

1 d

0

  • Najnovije

13

51

"Srpska spremna da pomogne francuskim službama u granicama svojih mogućnosti"

13

41

AI prijatelji: Zašto milioni ljudi danas razgovaraju sa vještačkom inteligencijom?

13

36

Cvijanović: Zločin u Grbavicama dio genocidne politike NDH

13

33

Najskuplji stan u FBiH prodat za 1,18 miliona KM

13

32

Nagrada "Zlatni platan" glumcima Radivoju Bukviću i Zlatanu Vidoviću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima