Drama na letu za Dubrovnik: Napukao prozor aviona, letjelica hitno prizemljena

Autor:ATV redakcija
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Let avio-kompanije Norvej Er Šatliz Osla prema Dubrovniku jutros (27.jula) je iznenada preusmjeren u Austriju nakon što je tokom leta uočen problem sa prozorom aviona.
Avion na letu DY1922 poletio je iz Osla u 6.45 časova, a u Aerodrom Ruđer Bošković u Dubrovniku trebalo je da sleti oko 9.40 časova.
Međutim, kako Dubrovački dnevnik nezvanično saznaje, tokom leta napukao je jedan od prozora, zbog čega je posada donijela odluku o vanrednom slijetanju na Međunarodni aerodrom u Beču, prenosi Dubrovački dnevnik.
Avion je bezbjedno sletio u Beč.
Riječ je o avionu Boing 737-800, starom nešto manje od 12 godina.
Prema informacijama kojima raspolaže pomenuti medij, putnicima bi trebalo da bude obezbijeđen zamjenski avion kojim će iz Beča prema Dubrovniku nastaviti putovanje u ranim poslijepodnevnim časovima.
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