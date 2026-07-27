Drama na letu za Dubrovnik: Napukao prozor aviona, letjelica hitno prizemljena

Let avio-kompanije Norvej Er Šatliz Osla prema Dubrovniku jutros (27.jula) je iznenada preusmjeren u Austriju nakon što je tokom leta uočen problem sa prozorom aviona.

Avion na letu DY1922 poletio je iz Osla u 6.45 časova, a u Aerodrom Ruđer Bošković u Dubrovniku trebalo je da sleti oko 9.40 časova.

Međutim, kako Dubrovački dnevnik nezvanično saznaje, tokom leta napukao je jedan od prozora, zbog čega je posada donijela odluku o vanrednom slijetanju na Međunarodni aerodrom u Beču, prenosi Dubrovački dnevnik.

Avion je bezbjedno sletio u Beč.

Riječ je o avionu Boing 737-800, starom nešto manje od 12 godina.

Prema informacijama kojima raspolaže pomenuti medij, putnicima bi trebalo da bude obezbijeđen zamjenski avion kojim će iz Beča prema Dubrovniku nastaviti putovanje u ranim poslijepodnevnim časovima.