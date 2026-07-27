Cvijanović: Zločin u Grbavicama dio genocidne politike NDH

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Garavicama predstavljao dio genocidne politike Nezavisne Države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima.
"Sa tugom i dubokim pijetetom, danas se sjećamo 12.000 nevinih žrtava Garavica - jednog od najvećih stratišta srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu", navela je Cvijanović na Iksu.
Sa tugom i dubokim pijetetom, danas se sjećamo 12.000 nevinih žrtava Garavica - jednog od najvećih stratišta srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 27, 2026
Ovaj svirepi zločin predstavljao je dio genocidne politike Nezavisne Države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim…
Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi našeg naroda prema slobodi, ali i iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da nam se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
"Zato je naša moralna i istorijska obaveza da čuvamo sjećanje na žrtve i da istinu prenosimo budućim generacijama. Dužni smo da se borimo protiv svih oblika istorijskog revizionizma i da ne dozvolimo da ovakva stradanja ikada budu zaboravljena, umanjena ili relativizovana. Svjesni smo da se sigurna i mirna budućnost može graditi samo na temelju istine, sjećanja i naučenih lekcija iz prošlosti", poručila je Cvijanović.
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