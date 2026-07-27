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Cvijanović: Zločin u Grbavicama dio genocidne politike NDH

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 13:36

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Garavicama predstavljao dio genocidne politike Nezavisne Države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima.

"Sa tugom i dubokim pijetetom, danas se sjećamo 12.000 nevinih žrtava Garavica - jednog od najvećih stratišta srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu", navela je Cvijanović na Iksu.

Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi našeg naroda prema slobodi, ali i iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da nam se ovakvi zločini nikada više ne ponove.

"Zato je naša moralna i istorijska obaveza da čuvamo sjećanje na žrtve i da istinu prenosimo budućim generacijama. Dužni smo da se borimo protiv svih oblika istorijskog revizionizma i da ne dozvolimo da ovakva stradanja ikada budu zaboravljena, umanjena ili relativizovana. Svjesni smo da se sigurna i mirna budućnost može graditi samo na temelju istine, sjećanja i naučenih lekcija iz prošlosti", poručila je Cvijanović.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Garavice

Zločin nad Srbima

NDH

stradanje Srba

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