Cvijanović: Zločin u Grbavicama dio genocidne politike NDH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Garavicama predstavljao dio genocidne politike Nezavisne Države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima.

"Sa tugom i dubokim pijetetom, danas se sjećamo 12.000 nevinih žrtava Garavica - jednog od najvećih stratišta srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu", navela je Cvijanović na Iksu.

Sa tugom i dubokim pijetetom, danas se sjećamo 12.000 nevinih žrtava Garavica - jednog od najvećih stratišta srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.



Ovaj svirepi zločin predstavljao je dio genocidne politike Nezavisne Države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 27, 2026

Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi našeg naroda prema slobodi, ali i iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da nam se ovakvi zločini nikada više ne ponove.

"Zato je naša moralna i istorijska obaveza da čuvamo sjećanje na žrtve i da istinu prenosimo budućim generacijama. Dužni smo da se borimo protiv svih oblika istorijskog revizionizma i da ne dozvolimo da ovakva stradanja ikada budu zaboravljena, umanjena ili relativizovana. Svjesni smo da se sigurna i mirna budućnost može graditi samo na temelju istine, sjećanja i naučenih lekcija iz prošlosti", poručila je Cvijanović.