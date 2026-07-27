Kolege stradalih planinara: Bili su iskusni, znali su rizike, još ne možemo prihvatiti da ih nema

Članovi stanice GSS-a Zenica Nedim Lepir i Munever Aganhodžić govorili su o kolegama koji su stradali tokom planinarenja na Elbrusu u Rusiji.

Kazali su da je cijela BiH potresena ovim slučajem.

- Ovo je nezapamćena tragedija, još nismo prihvatili sve činjenice, puno godina smo proveli skupa. Skupa smo planinarili, prešli smo puno vrhova. Mogu samo reći da su to bili iskusni planinari, znali su gdje idu, znali su rizike, spremali su se za to. Imali su tu nesreću da ih na toj visini zadesi nevrijeme, nemam riječi - rekao je Aganhodžić za "Dnevni Avaz"

Aganhodžić je kazao da je teško tvrditi da li je bilo propusta i da se pojavljuju razne dezinformacije.

Lepir je kazao da se na Elbrusu dešavaju nagle promjene vremena.

- Dešavaju su promjene za 20 stepeni. Sve ostalo su nagađanja dok naši prijatelji ne dođu, tada ćemo analizirati šta se desilo - govori Lepir kroz suze.