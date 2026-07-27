Hitna sjednica Doma naroda PS BiH: Pred delegatima budžet

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Dom naroda Parlamenta BiH održaće danas hitnu sjednicu o Prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, u iznosu od 1,58 milijardi maraka.

Po okončanju hitne, planirana je redovna sjednica ovog doma, na čijem dnevnom redu je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o industrijskom dizajnu i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupku.

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