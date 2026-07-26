Planinari iz BiH stradali na planini Elbrus u Rusiji

Dvoje planinara poginulo je na ruskoj planini Elbrus, a za njih troje se još traga. Od sedam planinara iz Zenice spaseno je dvoje i oni su prevezeni u bolnicu u Rusiji. Njihovo stanje za sada je stabilno.

Ovo su zvanične informacije za ATV iz ambasade BiH u Moskvi. Potraga za troje planinara za sada je obustavljena zbog loših vremenskih uslova i plan je da se što prije nastavi.

"Ruski komitet za istrage koji je nadležan za ovu situaciju, zvanično je obavijestio da su Nermin Talam, 1982 godište, i Almir Krivdić, 1963. godište, poginuli na Elbrusu. Potraga se još uvijek vodi za Okanović Almom, Okanović Denisom i Melihom Čaušević. Preživjeli su, u bolnici, i u zadovoljavajuće zdravstvenom stanju, citiram su, Kemal Vidimlić i Adilović Haris. Ja mogu dodati da smo mi u posjedu putovnica svih naših državljana i da ćemo u najbržem mogućem roku obaviti sve diplomatske i tehničke aktivnosti vezane za brigu o preživjelima, ali i o tijelima smrtno stradalih", rekao je Ivan Orlić, ambasador BiH u Rusiji.

Grupa od sedam iskusnih planinara, među kojima je i dvoje članova GSS-a Zenica, uputili su se kako bi osvojili vrh Elbrusa. Usljed loših vremenskih prilika ostali su zarobljeni na nadmorskoj visini od približno 5 hiljada i 100 metara. U potragu je bilo uključeno 16 spasilaca, ali je ona u jednom trenutku obustavljena zbog lošeg vremena.

Velika tragedija, ne samo za Zenicu, nego za cijelu BiH. Školovani i iskusni alpinisti izgubili su život, poruka je iz Gorske službe spasavanja Zenica.

"Informacije sa kojima mi raspolažemo, a koje smo dobili od ruskih kolega, direktno od spasilaca koji su bili n terenu, je da su se prvi problemi u ekspediciji, navodno, pojavili na visini od 5.100 metara, gdje se jedan član iz tima uputio prema spasilačkoj službi koja se nalazi u podnožju. Uspio je doći njih. Nažalost, vrijeme se izuzetno brzo mijenjalo. Vjetrovi su duvali od 70 do 100 kilometara na sat, a promjena se desila u nekih 20/25 minuta", rekao je Dino Ahmetović, predsjednik Gorske službe spasavanja Zenica.

Zbog tragedije zeničana u Rusiji, Vlada FBiH proglasiće dan žalosti, najavljuje tamošnji premijer. Gradonačelnik Zenice poručuje da stoji na raspolaganju porodicama za svaku vrstu pomoći.

Planinari iz Planinarskog društva „Vedro“ iz Zenice oprostili su se od svojih kolega koji su stradali na Elbrusu.

"Sa velikom tugom i bolom obavještavamo javnost o tragičnom gubitku naših pet prijatelja, kolega, članova udruženja, koji su nastradali radeći ono što najviše vole, na ekspediciji na Elbrusu", poručuju iz Planinarskog društva „Vedro“.

Prema informacijama koje su objavljene u zvaničnoj Telegram grupi Istražnog komiteta Ruske Federacije, predsjednik Istražnog komiteta naložio je istragu o smrti planinara na Elbrusu. Traži i od Istražnog odjeljenja da podnese izvještaj o okolnostima i pokrene krivični postupak.