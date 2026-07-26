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Košarac: Zahvalnost egipatskom ministru za prijem i ukazanu pažnju

26.07.2026 20:00

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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац
Foto: ATV

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, koji boravi u zvaničnoj posjeti Kairu, zahvalio je ministru turizma Egipta Šerifu Fatiju za srdačan prijem i ukazanu pažnju.

"Posjeta Kairu bila je prilika da, uz radne obaveze, doživimo i dio jedinstvenog istorijskog i kulturnog nasljeđa Egipta. Obišli smo piramide u Gizi i Veliki egipatski muzej – mjesta koja svjedoče o veličanstvenoj civilizaciji i bogatoj istoriji ove drevne zemlje", naveo je Košarac.

On je danas razgovarao sa Fatijem o nastavku saradnje i daljem unapređenju bilateralne saradnje.

Košarac boravi u zvaničnoj posjeti Kairu na poziv ministra turizma Egipta.

Za sutra je planiran sastanak Košarca sa ministrom inostranih poslova Egipta Badrom Abdelatijem.

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Tagovi :

Staša Košarac

Savjet ministara BiH

Kairo

Egipat

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