Košarac: Zahvalnost egipatskom ministru za prijem i ukazanu pažnju

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, koji boravi u zvaničnoj posjeti Kairu, zahvalio je ministru turizma Egipta Šerifu Fatiju za srdačan prijem i ukazanu pažnju.

"Posjeta Kairu bila je prilika da, uz radne obaveze, doživimo i dio jedinstvenog istorijskog i kulturnog nasljeđa Egipta. Obišli smo piramide u Gizi i Veliki egipatski muzej – mjesta koja svjedoče o veličanstvenoj civilizaciji i bogatoj istoriji ove drevne zemlje", naveo je Košarac.

On je danas razgovarao sa Fatijem o nastavku saradnje i daljem unapređenju bilateralne saradnje.

Košarac boravi u zvaničnoj posjeti Kairu na poziv ministra turizma Egipta.

Za sutra je planiran sastanak Košarca sa ministrom inostranih poslova Egipta Badrom Abdelatijem.