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Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Trnovu

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 20:52

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Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Трнову
Foto: ATV BL

Uhapšena je osoba osumnjičena za pucnjavu na području Opštine Trnovo koja se dogodila danas u 14.55 sati u Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevo.

Kako su naglasili iz policije, u pucnjavi nije bilo povrijeđenih osoba. Takođe, nije pričinjena ni materijalna šteta.

"Radi se o upotrebi vatrenog oružja, a trenutno nemamo informacije o kojem tačno oružju je riječ", rekli su nam iz Operativnog centra MUP-a KS.

Na uviđaj su izašli pripadnici MUP-a KS, a iz policije nisu mogli dati više detalja o ovom incidentu.

(Avaz)

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Tagovi :

Trnovo

Pucnjava

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