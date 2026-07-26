Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Trnovu

Autor:ATV redakcija
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Uhapšena je osoba osumnjičena za pucnjavu na području Opštine Trnovo koja se dogodila danas u 14.55 sati u Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevo.
Kako su naglasili iz policije, u pucnjavi nije bilo povrijeđenih osoba. Takođe, nije pričinjena ni materijalna šteta.
"Radi se o upotrebi vatrenog oružja, a trenutno nemamo informacije o kojem tačno oružju je riječ", rekli su nam iz Operativnog centra MUP-a KS.
Na uviđaj su izašli pripadnici MUP-a KS, a iz policije nisu mogli dati više detalja o ovom incidentu.
(Avaz)
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