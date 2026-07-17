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"Konaković prećutao da je politički produkt Bajdena i Šmita"

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ATV redakcija
17.07.2026 14:45

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Foto: ATV

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković šireći laži o lideru SNSD-a Miloradu Dodiku zloupotrijebio je svoje prisustvo i poziciju na ministarskom sastanku u Vašingtonu, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

On je ocijenio da je državni sekretar SAD Marko Rubio na sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma održao jedan od najboljih govora i upozorio na politički ekstremizam koji često preuzima radikalna ljevica u svijetu.

"Rubio je govorio na engleskom, a ne šatrovačkom, pa je Konaković promašio kompletan kontekst i zloupotrijebio svoje prisustvo i poziciju, ali i gostoprimstvo u predizborne svrhe šireći laži o predsjedniku Dodiku", naglasio je Košarac.

On je ukazao da je politički terorizam progon demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske u institucijama BiH, sponzorisan od Bajdenove administracije i okupatora /Kristijana/ Šmita.

"Konaković je u Vašingtonu prećutao da je upravo on politički produkt Bajdenove administracije i Šmita, koji je aplaudirao njihovim protivustavnim i nedejtonskim akcijama", rekao je Košarac.

On je naveo da je Konaković u Vašingtonu prećutao mnogo toga, između ostalog, i jasnu osudu terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu.

"Ali, šta drugo očekivati od nekoga ko je politički odrastao na Alijinoj `Islamskoj deklaraciji`. Konaković ne može biti saveznik u borbi na koju Rubio poziva, ali onaj koji je to preživio u svakom smislu kao predsjednik Dodik - može", zaključio je Košarac.

Konaković je na ministarskom sastanku, koji se održava u Vašingtonu, posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, pozvao na "jači odgovor na politički motivisani terorizam, pominjući i Dodika", prenosi Srna.

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Tagovi :

Staša Košarac

Elmedin Konaković

Marko Rubio

SNSD

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