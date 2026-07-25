Košarac poručio Subašiću: Ne možeš da vrijeđaš Trišić Babić i Dodika, a da sjediš sa mnom na sastancima

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, koji sutra započinje zvaničnu posjetu Kairu, istakao je da ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić neće moći da sjedi sa njim na sastancima, jer vrijeđa predsjednka Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Anu Trišić Babić.

"Ti standardno ništa ne razumiješ. Ti da vrijeđaš moju koleginicu Anu Trišić Babić

i predsjednika Dodika, a da sjediš sa mnom na sastancima - to neće moći. Taj film nećeš gledati! U kasabu, pa tamo mlati praznu slamu i mahalaj!", napisao je Košarac na "Iksu".

Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, boraviće u naredna dva dana u zvaničnoj posjeti Kairu na poziv egipatskog ministra turizma Šerifa Fatija.

Sabite, Sabite… Ti standardno ništa ne razumiješ.

Ti da vrijeđaš moju koleginicu Anu Trišić Babić @anatrisicbabic i predsjednika Dodika @MiloradDodik, a da sjediš sa mnom na sastancima - to neće moći.

Taj film nećeš gledati! U kasabu, pa tamo mlati praznu slamu i mahalaj! pic.twitter.com/Apfssbjw08 — Staša Košarac (@StasaKosarac) July 25, 2026

Riječ je o uzvratnoj posjeti, nakon što je u avgustu prošle godine Fati boravio u zvaničnoj posjeti BiH.

Za sutra je predviđen sastanak Košarca i Fatija, dok će u ponedjeljak, 27. jula, imati sastanak sa ministrom inostranih poslova Egipta Badrom Abdelatijem, najavljeno je iz Ministarstva spoljne trogovine i ekonomskih odnosa.

Federalni mediji su prenijeli da otvoreno pismo Subašića u kojem je naveo da mu je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac "onemogućio učešće u delegaciji tokom njegove zvanične posjete Egiptu".