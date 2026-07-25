"Više od 19 miliona KM uloženo u javne projekte u Čelincu"

Autor:ATV redakcija
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Više od 19 miliona KM uložili smo u javne projekte u Čelincu u posljednje četiri godine, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.
"Zahvaljujući tim ulaganjima, opština je iz statusa nerazvijene prešla među srednje razvijene. Nastavljamo dalje, novi most i uređenje centralnog trga su sljedeći koraci. Srećan Dan i krsna slava Čelinca!" naveo je Minić na Iksu.
Više od 19 miliona KM uložili smo u javne projekte u Čelincu u posljednje četiri godine. Zahvaljujući tim ulaganjima, opština je iz statusa nerazvijene prešla među srednje razvijene. Nastavljamo dalje, novi most i uređenje centralnog trga su sljedeći koraci. Srećan Dan i krsna slava… pic.twitter.com/GCIaQoJAIh— Savo Minić (@minic_savo) July 25, 2026
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