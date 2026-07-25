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"Više od 19 miliona KM uloženo u javne projekte u Čelincu"

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 21:38

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Саво Минић у Челинцу
Foto: X/Savo Minić

Više od 19 miliona KM uložili smo u javne projekte u Čelincu u posljednje četiri godine, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Zahvaljujući tim ulaganjima, opština je iz statusa nerazvijene prešla među srednje razvijene. Nastavljamo dalje, novi most i uređenje centralnog trga su sljedeći koraci. Srećan Dan i krsna slava Čelinca!" naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Čelinac

Republika Srpska

Projekti

Vlada Republike Srpske

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