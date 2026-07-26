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Košarac i Fati o daljem unapređenju bilateralne saradnje

26.07.2026 16:26

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Кошарац и Фати о даљем унапређењу билатералне сарадње
Foto: Instagram

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac razgovarao je danas u Kairu sa ministrom turizma Egipta Šerifom Fatijem o daljem unapređenju bilateralne saradnje.

- Sastanak sa ministrom Fatijem u Kairu o nastavku i daljem unapređenju bilateralne saradnje - napisao je Košarac na Iksu.

Košarac boravi od danas u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Kairu na poziv egipatskog ministra turizma.

Riječ je o uzvratnoj posjeti, nakon što je u avgustu prošle godine Fati boravio u zvaničnoj posjeti BiH.

Košarac i Fati potpisali su prošle godine memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti turizma između Savjeta ministara i Vlade Egipta, s ciljem učvršćivanja i unapređenja bilateralne saradnje u oblasti turizma.

Za sutra je planiran sastanak Košarca sa ministrom inostranih poslova Egipta Badrom Abdelatijem.

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