Minić otvorio novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima kod Srpca

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić otvorio je svečano zajedno sa načelnikom ove opštine Mlađanom Dragosavljevićem novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima.

Društveni dom u Gornjim Srđevićima, ukupne površine oko 300 metara kvadratnih, sagrađen je sredstvima Vlade Republike Srpske i uz podršku opštine Srbac.

Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar.

Prethodno je premijer Srpske posjetio višečlanu porodicu Šarić u selo Kukuljama, gdje je obećana pomoć iz Fonda solidarnosti u iznosu od 130.000 KM za rekonstrukciju kuće koja je nasradala u nevremenu prošle godine.

(RTRS)