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Minić otvorio novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima kod Srpca

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 20:11

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Минић отворио нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима код Српца
Foto: RTRS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić otvorio je svečano zajedno sa načelnikom ove opštine Mlađanom Dragosavljevićem novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima.

Društveni dom u Gornjim Srđevićima, ukupne površine oko 300 metara kvadratnih, sagrađen je sredstvima Vlade Republike Srpske i uz podršku opštine Srbac.

Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar.

Prethodno je premijer Srpske posjetio višečlanu porodicu Šarić u selo Kukuljama, gdje je obećana pomoć iz Fonda solidarnosti u iznosu od 130.000 KM za rekonstrukciju kuće koja je nasradala u nevremenu prošle godine.

(RTRS)

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Republika Srpska

Savo Minić

predsjednik Republike Srpske

Srbac

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