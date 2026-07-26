Minić otvorio novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima kod Srpca

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić otvorio je svečano zajedno sa načelnikom ove opštine Mlađanom Dragosavljevićem novi objekat Društvenog doma u Gornjim Srđevićima.
Društveni dom u Gornjim Srđevićima, ukupne površine oko 300 metara kvadratnih, sagrađen je sredstvima Vlade Republike Srpske i uz podršku opštine Srbac.
Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar.
Prethodno je premijer Srpske posjetio višečlanu porodicu Šarić u selo Kukuljama, gdje je obećana pomoć iz Fonda solidarnosti u iznosu od 130.000 KM za rekonstrukciju kuće koja je nasradala u nevremenu prošle godine.
(RTRS)
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