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Karan uputio saučešće porodicama poginulih planinara

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 20:34

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća porodicama planinara koji su tragično stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

"Sa velikom tugom sam primio vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj je živote izgubilo pet planinara iz BiH. Njihov iznenadni odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodice, ali i za cijelu BiH", istakao je Karan.

On je uputio izraze iskrenog saučešća porodicama poginulih planinara i svima koji su ih poznavali.

Predsjednik Srpske poželio je povrijeđenim članovima ekspedicije uspješan i brz oporavak i da se što prije vrate svojim porodicama.

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Petoro planinara iz Zenice stradalo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus, dok su dvojica članova sedmočlane ekspedicije preživjela.

Stradala su dva člana zeničke Gorske službe, te troje članova Planinarskog društva "Vedro".

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Siniša Karan

Republika Srpska

Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

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