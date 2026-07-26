Karan uputio saučešće porodicama poginulih planinara

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća porodicama planinara koji su tragično stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.
"Sa velikom tugom sam primio vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj je živote izgubilo pet planinara iz BiH. Njihov iznenadni odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodice, ali i za cijelu BiH", istakao je Karan.
On je uputio izraze iskrenog saučešća porodicama poginulih planinara i svima koji su ih poznavali.
Predsjednik Srpske poželio je povrijeđenim članovima ekspedicije uspješan i brz oporavak i da se što prije vrate svojim porodicama.
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Petoro planinara iz Zenice stradalo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus, dok su dvojica članova sedmočlane ekspedicije preživjela.
Stradala su dva člana zeničke Gorske službe, te troje članova Planinarskog društva "Vedro".
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