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Kija Kockar oplela po Goluboviću: “Prije 5 godina sam vidjela… ako je Pink reagovao…”

27.07.2026 08:39

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Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”
Foto: Printscreen/Instagram

Kristina Kija Kockar oglasila se povodom zabrane Kristijana Golubovića na RTV Pink.

Ona je reagovala na užasne tvrdnje koje je Kristina Spalević iznijela posljednjih dana o Goluboviću.

Objavila je snimak iz rijalitija, na kojem je komentarisala njih dvoje i napisala:

- Dobro jutro. Pre pet godina sam vidjela sve što danas komentarišete i reagovala... jedina - napisala je Kija.

Кристијан Голубовић

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- Ako je istina da je Pink reagovao i da ga je konačno zabranio: APLAUZ.

Ona je ovo napisala uz video gdje sa jedne Zadrugovizije komentariše Kristijana i njegovo ponašanje, tačnije davljenje Kristine tokom rijalitija.

Kristina iznijela jezive optužbe

Bivša rijaliti učesnica je otkrila šta se sve događalo nakon što je Kristijan Golubović u kadi maltretirao njihovog psa.

- To se dešavalo u 08:15 ujutru i ja sam sa djetetom od dva mjeseca spavala u krevetu. Čivava od kilogram se ukakila, šta misliš koliko je to velika stvar? Kreće dranje: aljkavušo, položaro, spavaš, kuče sere po nama. Ja zatvaram vrata kako bih dojila dijete, sa ranom od carskog reza, i to je trajalo nekih 20 minuta, i sve to kroz zatvorena vrata. U jednom trenutku je došao i uzeo psa, ja sam mislila da će ga izvesti napolje. Međutim, iza zatvorenih vrata ja čujem ono što čujem! Izlazim i derem se na njega: "Kristijane, ubićeš ga..." Šta sam trebala da radim? Sa bebom od dva mjeseca koju sam držala, da skočim na njega od 140 kilograma? - rekla je Kristina Spalević, pa dodala:

Кристијан Голубовић

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- Tada sam izletjela sa djetetom napolje, u gaćama. Sišla sam u prizemlje zgrade i pozvala prijateljicu iz Crne Gore. Nikada neću zaboraviti, stojim sa djetetom napolju, a kroz zgradu se vidjelo Lešće i samo sam gledala ka tamo i vikala drugarici: Ubio ga je, ubio ga je. Čujem ga gore na spratu kako kaže prijatelju: Evo, odnesi joj ga. I čovjek mi donosi psa koji je tada izgledao normalno. Popnem se gore u tom šoku i onda se ne sjećam svega. Znam da sam spakovala jednu torbu, pozvala taksi i otišla u stan kod roditelja. Oni nisu bili kod kuće i ja im poslije nisam rekla šta se desilo.

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Kristijan Golubović

Kristijan Golubović ubija psa

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