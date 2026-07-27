Ljetni mjeseci nisu samo asocijacija na godišnje odmore, tu su i oni koji od ranih jutarnjih časova rade u poljima pa sve do kasnih večernjih sati.

Na prostoru Republike Srpske, saobraćajne nezgode u kojima učestvuju traktori, nažalost nisu rijetkost, a posebno u ljetnom periodu i ranim počecima jeseni kada vozači traktora vrijeme provode na njivama, livadama, i šumama.

Umor, loša signalizacija, prekomjeran tvar ili tehnički neispravno vozilo neki su od uzroka saobraćajnih nesreća na putevima Srpske.

Tehnička neispravnost traktora i traktorske prikolice, je upitna jer traktori koji saobraćaju javnim putevima nemaju žuto rotaciono svjetlo, iako je riječ o zakonskoj obavezi.

„Mi iz Agencije za bezbjednost saobraćaja svake godine provodim kampanju „Osvjetlaj obraz domaćine - označi traktor žutim rotacionim svjetlom“, da ukažemo da na vidnom mjestu traktorista ima žuto rotaciono svjetlo jer ga onda vozač može vidjeti sa velike udaljenosti“, rekao je Radović.

"Kampanja Osvjetlaj obraz domaćine - označi traktor žutim rotacionim svjetlom" je preventivna akcija koju zajednički provode Auto-moto savez Republike Srpske i Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske sa partnerima, sa ciljem da se smanje nesreće i poveća vidljivost poljoprivrednih mašina na javnim putevima.

Radović je apelovao na vozače, koji se kreću onim dijelovima Republike Srpske, a na kojima se odvijaju svakodnevno poljoprivredni radovi, poput Lijevče Polja i Semberije.

„U ovim mjesecima kada se ubira ljetina, kada su kombajni, traktori u poljima posebno povećati oprez u noćnim periodima jer možete očekivati da je traktorista, koji je htio iskoristiti cijeli dan za rad, ali i vrijeme prije kiše ili drugih uslova kada ne može raditi te se zadržavaju na poljima duži dio do noći“, rekao je Radović.

Radović je uputio apel i vozačima traktora da ne pretjeruju sa teretom, ukoliko je sijeno u pitanju jer prilikom pretrpavanja tereta dolazi do prekrivanja signalnih svjetala na traktoru, a zbog čega se u noćnim časovima smanjuje njihova vidljivost i ugrožavaju svi učesnici u saobraćaju.

Takođe, Radović je traktoristima skrenuo pažnju i na redovne kontrole traktora, prikolica i sve prateće opreme, a koja se posebno koristi u ovom periodu kako bi se izbjegle sve moguće nezgode ili potencijalne nesreće.

„Kada govorimo o ovim saobraćajnim nesrećama, najčešće su one na potezu Laktaša prema Srpcu i od Laktaša prema Gradišci. Svake godine imate u ovim dijelovima saobraćajne nesreće sa strašnim posljedicama“, rekao je Radović.