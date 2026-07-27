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Prosječna neto plata u junu 1.698 KM

27.07.2026 08:53

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Просјечна нето плата у јуну 1.698 КМ

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u junu iznosi 1.698 KM i veća je za 16 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u maju ove godine, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

Najveća prosječna plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosi 2.234 KM, a najmanja prosječna plata isplaćena je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva i iznosi 1.278 KM.

Iz Saveza sindikata navode da je sindikalna potrošačka korpa za jun iznosila 2.918, te da su porodice u Republici Srpskoj najviše novca trošile na prehranu 1.344 KM.

Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 725 KM, za prevoz 226 KM, nabavka odjeće i obuće koštala je 244 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u junu mjesecu bilo potrebno izdvojiti 166 KM.

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

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Prosječna plata

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