Slavko Vinčić završio karijeru

Slavko Vinčić oprostio se od suđenja, sedam dana nakon što je dijelio pravdu u finalu Svjetskog prvenstva, ostavljajući iza sebe bogatu karijeru, ali i kontroverzu iz 2020. godine.

Slovenački sudija okončao je profesionalnu karijeru u 46. godini što je potvrdio i Fudbalski savez Slovenije.

Razbijanje mreže

Vinčić je međunarodni sudija postao 2010. godine, a tokom narednih godina gradio je reputaciju jednog od najboljih evropskih arbitara. Već 2012. bio je dio sudijskog tima na Evropskom prvenstvu, dok je 2016. debitovao u Ligi šampiona.

Njegova karijera doživjela je vrhunac posljednjih sezona. Nakon što je dijelio pravdu u najvažnijim utakmicama evropskih takmičenja, ove godine dobio je najveće moguće priznanje – vođenje finala Svjetskog prvenstva. Upravo nakon meča između Španije i Argentine odlučio je staviti tačku na dugogodišnju sudijsku karijeru.

Ipak, Vinčićevu karijeru obilježila je i afera iz 2020. godine, kada je priveden tokom policijske akcije "Kristal" u Bijeljini. Akcija je bila usmjerena na razbijanje mreže osumnjičene za organizovanu prostituciju, trgovinu drogom i nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Fudbal Arbitar privođen s Tijanom Ajfon u Bijeljini sudi finale Lige šampiona

Tokom racije privedeno je više desetina osoba, među kojima je bila i starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon. Vinčić je tada ispitan u svojstvu svjedoka, nakon čega je pušten, a protiv njega nikada nije podignuta optužnica niti je bio osumnjičen u tom predmetu.

Najveća greška

"To je bila najveća greška u mom životu. Na tom mjestu našao sam se sasvim slučajno. Nisam poznavao ljude koji su kasnije uhapšeni, a nakon što je policija utvrdila da nemam nikakve veze s njima, pušten sam kući", izjavio je tada Vinčić.

Uprkos velikoj medijskoj pažnji koju je izazvala afera, Vinčić je nastavio graditi uspješnu međunarodnu karijeru i na kraju se oprostio od suđenja kao jedan od najcjenjenijih evropskih arbitara, okrunivši svoj put vođenjem finala najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu.

(Avaz)