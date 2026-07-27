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Zlokobno proročanstvo se ostvaruje: Otvaraju se vremenska „vrata pakla“

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 10:37

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Злокобно пророчанство се остварује: Отварају се временска „врата пакла“

Evropa se suočava sa novim toplotnim talasom koji pogađa veliki dio kontinenta, dok meteorolozi upozoravaju da bi narednih dana temperature mogle dostići ekstremne vrijednosti. U više zemalja već su na snazi najviši stepeni upozorenja.

Upozorenja na vrućinu izdata su za Austriju, Belgiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Češku, Francusku, Njemačku, Mađarsku, Holandiju, Poljsku, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, Švedsku i Švajcarsku.

Francuska je već oborila temperaturne rekorde, jer je prosječna dnevna i noćna temperatura na nivou cijele zemlje dostigla 30 stepeni, što je najviše od početka mjerenja 1947. godine. U Parizu su temperature više puta prelazile 40 stepeni.

U Velikoj Britaniji oboreni su junski temperaturni rekordi sa više od 36 stepeni, dok su u Španiji izmjerene temperature između 38 i 45 stepeni. Slično se očekuje i u dijelovima Njemačke, Holandije i srednje Evrope, gdje bi temperatura mogla dostići oko 40 stepeni.

Jak toplotni talas stiže iz Španije; "zapaliće" Srbiju

Tokom noći na ponedjeljak sa jugozapada se očekuje širenje uticaja novog fronta, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom i moguće vremenske nepogode, da bi nas već narednog dana dočekalo nestabilno i ponovo malo svježije vrijeme, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo.

S druge strane, meteorolog Ivan Ristić ističe da će se „proročanstva“ ostvariti, najavivši novi toplotni talas u prvoj dekadi avgusta, kada će temperature biti između 35 i 40 stepeni Celzijusa.

„Izgledno je da je pred nama duži period suvog i toplog vremena. U početku maksimumi od +27 do +33 stepena Celzijusa, a od 5. avgusta najčešće od +31 do +38 stepeni Celzijusa“, najavio je Čubrilo uz detaljno objašnjenje:

„Snaga tog toplotnog talasa će, kao i tokom proteklog dijela ljeta, zavisiti od tačnog položaja jezgra anticiklona, jer će njegov položaj uslovljavati tip strujanja ka nama. Ukoliko jezgro bude malo istočnije od nas, ka nama će se povlačiti vreo vazduh iz sjeverne Afrike i toplotni talas će biti veoma jak, a ukoliko jezgro ostane malo zapadnije od nas, neće biti moguć direktan prodor vazduha iz sjeverne Afrike, te bi i otopljenje bilo umjerenije“.

Zbog ekstremnih vrućina ima i smrtnih slučajeva

Ekstremne vrućine već su povezane sa povećanim brojem smrtnih slučajeva, naročito među starijim osobama.

U Španiji modeli ukazuju na stotine mogućih smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama, dok su u Francuskoj zabilježeni slučajevi utapanja i drugi incidenti tokom pokušaja rashlađivanja. Toplotni talas opterećuje elektroenergetske mreže, izaziva probleme u saobraćaju i primorava vlasti da zatvaraju škole i ograničavaju rad na otvorenom.

Naučnici: „Ovo je jasan pečat klimatskih promjena“

Naučnici upozoravaju da ovakvi ekstremni vremenski uslovi imaju jasan pečat klimatskih promjena. Evropa se zagrijava brže od većine drugih dijelova svijeta, a toplotni talasi postaju sve češći, intenzivniji i dugotrajniji.

Dok se na zapadu kontinenta očekuje postepeno osvježenje, u centralnoj i istočnoj Evropi vrućina bi mogla potrajati znatno duže.

Austrijski meteorolog Markus Vadsak upozorio je da novi talas vrućine stiže već od 31. jula i da bi mogao potrajati tokom početka avgusta.

Pojedine dugoročne prognoze za Beč pominju temperature i do 43 stepena, ali meteorolozi naglašavaju da su prognoze za period duži od sedam dana i dalje veoma neizvjesne.

Slična situacija očekuje se i u Njemačkoj. Meteorološki modeli predviđaju da bi temperature u pojedinim dijelovima zemlje mogle dostići čak 44 stepena.

Prema procjenama meteorologa Dominika Junga, već od utorka toplotna kupola proširiće se na cijelu zemlju, pa će u većini oblasti biti između 30 i 35 stepeni, dok će ponegdje temperatura biti blizu ili iznad 40 stepeni.

Meteorolozi navode da je uzrok ovog ekstremnog vremena snažna toplotna kupola koja se formirala nad jugozapadnom Evropom i postepeno se pomjera ka centralnom dijelu kontinenta.

(B92)

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