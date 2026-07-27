Maloljetnici povrijeđeni u slijetanju kvada kod Doboja

Dvoje maloljetnika povrijeđeni su u slijetanju kvada na lokalnom putu u Boljaniću kod Doboja.

Kako saznajemo ”kvadom” je upravljala 17-godišnja djevojčica, državljanka Švajcarske koja je teško povrijeđena, dok je lakše povrede zadobio 17-godišnji suvozač iz Doboja.

”Saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 17 časova na lokalnom putu na području Doboja, kada je došlo do slijetanja kvada sa kolovoza. Kvadom je upravljalo maloljetno lice iz Švajcarske, a kao suvozač se nalazio maloljetnik iz Doboja”, saopštila je PU Doboj.

Uviđaj na licu mjesta izvršila je saobraćajna policija i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.