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Peskov: Izvještaji o vazdušnom primirju su samo medijske spekulacije

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ATV redakcija
27.07.2026 12:26

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Izvještaji o tome da će predsjednik SAD Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski razgovarati o inicijativi o primirju u vazdušnom prostoru za Ukrajinu su samo medijske spekulacije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je na brifingu napomenuo da su se takvi izvještaji pojavili prije nekoliko dana.

"Za sada su to samo medijske spekulacije, nema dostupnih detalja, kao ni o novim formulama ili prijedlozima za pronalaženje rješenja /za sukob/", naglasio je Peskov.

Očekuje se da se Tramp i Zelenski sastanu ove sedmice u Bijeloj kući, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

Sukob

primirje

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