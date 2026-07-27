Peskov: Izvještaji o vazdušnom primirju su samo medijske spekulacije

Izvještaji o tome da će predsjednik SAD Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski razgovarati o inicijativi o primirju u vazdušnom prostoru za Ukrajinu su samo medijske spekulacije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je na brifingu napomenuo da su se takvi izvještaji pojavili prije nekoliko dana.

"Za sada su to samo medijske spekulacije, nema dostupnih detalja, kao ni o novim formulama ili prijedlozima za pronalaženje rješenja /za sukob/", naglasio je Peskov.

Očekuje se da se Tramp i Zelenski sastanu ove sedmice u Bijeloj kući, prenosi Srna.