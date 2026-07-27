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Haos u Prijakovcima kod Banjaluke: Trojka uhapšena zbog tuče, pucnjave i krađe

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 13:27

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Хаос у Пријаковцима код Бањалуке: Тројка ухапшена због туче, пуцњаве и крађе
Foto: ATV

Trojica Banjalučana Z.B, N.K. i D.J. uhapšeni su zbog tuče u Prijakovcima, nakon koje je došlo do pucnjave pri čemu niko nije povrijeđen.

U PU Banjaluka navode da se sve odigralo u petak 24. jula oko 22 časa. Policiji je prijavljeno da su u Prijakovcima Z.B. i N.K. napali D.J. kome su nanijeli tjelesne povrede i ukrali određeni iznos novca.

Nakon obračuna pucao u vazduh

”Na osnovu prikupljenih saznanja policijski službenici su utvrdili da je došlo do fizičkog obračuna između Z.B. i D.J. koji su jedan drugom nanijeli tjelesne povrede, dok je N.J. iskoristio nepažnju D.J. i iz novčanika mu ukrao novac. Nakon fizičkog obračuna D.J. je iz pištolja ispalio više hitaca u vazduh”, saopštila je PU Banjaluka.

Osumnjičeni za četiri krivična djela

Na licu mjesta izvršen je uviđaj i o svemu je obaviješteno dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. Vinovnici sukoba su uhapšeni i Z.B. se na teret stavlja da je počinio krivično djelo tjelesne povrede. Za krađu je osumnjičen N.K. dok se D.J. na teret stavljaju nanošenje tjelesne povrede i izazivanje opšte opasnosti. Nakon kriminalističke obrade svi su pušteni da se brane sa slobode.

”Poslije kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenih će biti podneseni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima”, navode u policiji.

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