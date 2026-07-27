Zemljotres u BiH, osjetio se do Dubrovnika

Foto: EMSC

Zemljotres jačine 3.1 pogodio je područje nedaleko od Ljubinja, izvještava EMSC.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0154 i dužine 18.034 sjeverno od Ljubinja. "Trese se", stigao je komentar iz Dubrovnika.

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