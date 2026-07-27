Zemljotres u BiH, osjetio se do Dubrovnika

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zemljotres jačine 3.1 pogodio je područje nedaleko od Ljubinja, izvještava EMSC.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0154 i dužine 18.034 sjeverno od Ljubinja.
"Trese se", stigao je komentar iz Dubrovnika.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
6 h0
Društvo
7 h0
Najnovije
18
20
18
10
18
04
18
04
17
55
Trenutno na programu