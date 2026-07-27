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Zemljotres u BiH, osjetio se do Dubrovnika

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 14:28

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Земљотрес у БиХ, осјетио се до Дубровника
Foto: EMSC

Zemljotres jačine 3.1 pogodio je područje nedaleko od Ljubinja, izvještava EMSC.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0154 i dužine 18.034 sjeverno od Ljubinja.

"Trese se", stigao je komentar iz Dubrovnika.

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Zemljotres

Bosna i Hercegovina

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