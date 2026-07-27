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Započeo je novi toplotni talas, očekuje nas opasan period

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 11:17

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Започео је нови топлотни талас, очекује нас опасан период
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias, Envato/goinyk,melis82

Danas, 27. jula nas očekuje maksimalnih 30 stepeni. To će ujedno biti i najumjereniji dan u naredne dvije sedmice koje su pred nama.

Od danas ulazimo u novi, a možda i posljednji, toplotni talas ove godine koje će donijeti tropske noći i temperature preko 35 stepeni.

Zbog narednog perioda evropsko meteorološki centri poslali su upozorenja, a aktivni su i meteoalarmi.

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Povećan je rizik od požara, oglasilo se Ministarstvo

Trenutni vremenski pokazatelji sugerišu da nas minimalno do naredne srijede očekuju temperature iznad 35 stepeni, a od subote narednog vikenda vraćaju se i tropske noći. Minimalna temperatura od sutra će iznositi 18 stepeni, a od subote 20.

Meteorolog Nedim Sladić kaže da će ovakvo vrijeme da se zadrži do 5. avgusta.

Prema njegovim riječima, vazdušna masa porijeklom sa sjevera Afrike najprije će zahvatiti zapadni i sjeverozapadni dio Evrope, prije nego što se premjesti nad centralnu Evropu i Balkan.

"Važan faktor u cijeloj priči biće nedostatak površinske vlage, koji može značajno izmijeniti karakteristike same vazdušne mase pa bi izraženiji osjećaj sparine tokom dana uglavnom trebao izostati. S obzirom na isušeno tlo, u narednom periodu obratiti pažnju na odnos prema prirodi jer će rizik od nastanka šumskih požara sve više rasti", naveo je Sladić na Fejsbuku

PROGNOZA VREMENA ZA NAREDNA TRI DANA

U srijedu (29.07.): Sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha od 15 °S do 21°S, na jugu do 24°S, a u višim predjelima od 11°S. Maksimalna temperatura vazduha od 32°S do 37°S, u višim predjelima od 27°S.

U četvrtak (30.07.): Nastavlja se sunčano i još toplije vrijeme uz prolaznu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 16 °S do 22°S, na jugu do 25°S, a u višim predjelima od 13°S. Maksimalna temperatura vazduha od 34°S do 39°S, u višim predjelima od 29°S.

U petak (31.07.): I dalje sunčano i vruće uz malu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 17°S do 23°S, na jugu do 27°S, a u višim predjelima od 14°S. Maksimalna temperatura vazduha od 36°S do 41°S, u višim predjelima od 30°S.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA ZA DANAS 27.07.2026.

Očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA ZA SUTRA 28.07.2026.

Usled očekivane biometeorološke situacije oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.

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