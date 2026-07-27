Kolaps na auto-putu u Hrvatskoj: Saobraćaj prema moru potpuno stao

Saobraćaj na auto-putu A1 u Hrvatskoj potpuno je stao nakon naplatne kućice Lučko u smjeru mora, dok su se zbog višekilometarskih kolona i više saobraćajnih nezgoda velike gužve stvorile i na drugim dionicama.

Zbog saobraćajnog kolapsa neki od vozača i putnika izlaze iz automobila, prenose hrvatski mediji.

Hrvatski autoklub (HAK) saopštio je da je saobraćaj pojačan na većini puteva prema moru, posebno na auto-putevima, dok zastoji povremeno nastaju u zonama radova i privremene regulacije saobraćaja.

Kako navode, na auto-putu A1 pojačan je saobraćaj između petlja Lučko i Zadar istok u oba smjera.

Zbog saobraćajne nezgode u tunelu Sveti Marko u smjeru mora vozi se jednom saobraćajnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na čas.

Saobraćajne nezgode stvaraju dodatne probleme

Nakon saobraćajne nezgode između petlje Novigrad i Bosiljevo 1, na 62. kilometru auto-puta u smjeru Dubrovnika, vozi se otežano u koloni, prenosi Indeks.

Saobraćajna nezgoda dogodila se i u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednom saobraćajnom trakom, a kolona je duga oko tri kilometra.

Pješak na auto-putu

HAK upozorava i na pješaka između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Na tom dijelu auto-puta vozi se uz ograničenje brzine od 40 kilometara na čas.

Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se u koloni vozi od čvora Buzin prema naplatnoj kućici Lučko. Kolona je duga oko tri kilometra.

Na auto-putu A2 Zagreb–Macelj, ispred naplatne kućice Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko jedan kilometar.

Saobraćaj je pojačan u oba smjera i preko Krčkog mosta, dok je na magistralnom putu DC1 Gračac–Knin zastoj u zoni radova kod Otrića.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima.