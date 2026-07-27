Danas sunčano uz porast temperature

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo uz sunčane periode i malu do umjerenu oblačnost.
Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi mogući su od jugozapada ka jugu i istoku, a na sjeveru će biti sunčanije. Uveče na sjeveru prolazna oblačnost uz moguću slabu kišu ponegdje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vjetar slab do umjeren, tokom dana i pojačan, sjevernih smjerova.
Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 23 stepena.
Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 14, Ivan sedlo 16, Bugojno, Livno, Sarajevo, Gacko, Drinić, Mrakovica, Šipovo, Rudo, Srebrenica i Foča 17, Mrkonjić Grad, Višegrad i Kalinovik 18, Ribnik, Kneževo, Trebinje, Doboj i Zvornik 19,Tuzla, Zenica i Banjaluka 20, Bihać, Sanski Most i Srbac 21, Prijedor, Bijeljina i Bileća 22 i Mostar 24 stepena, prenosi Srna.
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